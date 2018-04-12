Жанр: драма
Год: 1952
Страна: Япония
Режиссер: Акира Куросава
Сценарий: Акира Куросава, Синобу Хасимото, Хидэо Огуни
Оператор: Асакадзу Накаи
Кто снимался в фильме «Жить»: Такаси Симура, Синити Химори, Харуо Танака, Минору Тиаки, Мики Одагири, Бокудзэн Хидари, Миносукэ Ямада, Каматари Фудзивара, Макото Кобори, Нобуо Канэко Сюжет фильма «Жить» Мелкий чиновник Kандзи Ватанабэ узнаёт, что у него рак желудка и жить ему осталось в лучшем случае год. Он понимает, что 30 лет без особого смысла перекладывал бумажки с места на место в качестве работы, что единственный сын от него бесконечно далек. После постановки диагноза Киндзи решает не выходить на работу. Во время загула по Токио он встречает подчиненную, которая собирается уволиться и трудоустроиться на фабрику игрушек. И тут Ватанабэ осеняет: он хочет оставить свой след в жизни, построив детскую площадку. Теперь он пытается противостоять бюрократии, частью которой был долгие 30 лет, и проходит через множество унижений и даже угроз, пытаясь дать ход оформлению бумаг, необходимых для строительства, ведь у него осталось так мало времени. Интересные факты о фильме «Жить»:
Режиссёра Акира Куросаву на создание фильма вдохновила повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». Это один из первых в истории фильмов о человеке, который знает, что он умрёт весьма популярном сюжете в последствии. В 2006 году было объявлено о намерении снять ремейк фильма Куросавы, который давно признан классикой кино. Но пока дата релиза не анонсируется.
Трейлер фильма «Жить»: https://www.youtube.com/watch?v=_mLrLHDdXHI