Критики о фильме Козловского «Тренер»: крепкая, но слегка затянутая драма

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости . Критики, опрошенные РИА Новости, назвали режиссерский дебют Данилы Козловского «Тренер» «крепким» — ему удалось не только качественно снять кино про спорт, но и показать человеческую драму и борьбу против пассивности окружающих, фильм вышел духоподъемным, хотя местами излишне пафосным и затянутым.

Фильм рассказывает об игроке "Спартака" Юрии Столешникове , который в решающий момент матча не забил пенальти. Его дисквалифицировали, но через два года после «ссылки» пригласили стать тренером в региональной команде «Метеор».

Ранее в интервью порталу Sports.ru Козловский резко отозвался о тех, кто критикует трейлер киноленты. Он заявил, что не ожидал такой негативной реакции россиян. По его словам, европейцы и американцы, видевшие ролик, хвалили его работу, а в России о трейлере «пишут столько гадостей, что порой теряешься». Его заявление вызвало широкий общественный резонанс.

Кино не о футболе

"Фильм получился очень энергичным. Вообще показалось, что кино вообще не о футболе, хотя и про него все сделано отлично. Это кино о том, как делать больше, когда вокруг никто этого не хочет. Это такая заявка для Козловского стать режиссером, который очень сильно мотивирует поколение", — сказал критик Егор Москвитин

По его словам, «Тренер» — кино не о футболе, а о России, о том, что никто не верит и все сдаются, но появляется идеалист, который предлагает что-то менять и сталкивается со всеми проблемами, которые уже были описаны тысячу раз.

"Мне кажется, что фильм интересный и амбициозный, хотя не все эти амбиции он оправдывает. Нельзя сказать, что это какое-то совершенно новое слово в спортивной драме, но, с другой стороны, для режиссерского дебюта, тем более в таком жанре, это выдающееся произведение в тех рамках, которые были заданы", — заметил критик Егор Беликов.

Как отметила критик Ольга Белик, у Козловского получилась крепкая драма о людях, которые пытаются сделать что-то не из-за зарплат и премий, а потому что им этого искренне хочется. «Понятно, что Козловский играл в спортивных фильмах, и у нас они популярны, но это кино не про спорт», — подчеркнула собеседница агентства.

Недочеты монтажа

Белик также отметила, что в плане сюжета картина получилась неровной. «Первая часть для меня очень динамичная, за ней интересно наблюдать, про то, как герой попал на дно и пытается найти себя. Затем начинается духоподъемная часть, которая несколько затянута», — пояснила журналист.

Она отметила, что в фильме есть «чрезмерные и затянутые» эпизоды. По ее словам, режиссер перебирает с пафосом и иногда слишком серьезен, от чего возникает дисбаланс и некоторые сцены невозможно воспринимать всерьез.

"Очень затянутый, но в целом это неплохо. Я ожидала худшего. Если убрать некоторые диалоги, бессмысленные проходки и проезды, то все хорошо. Красиво снят спорт, что у нас умеют. Это хорошая духоподъемная история, и накануне чемпионата она выстрелит", — поделилась мнением критик Наталья Григорьева

Она отметила, что история драматургически построена качественно, при этом недостатки есть на уровне монтажа и каких-то режиссерских решений, которые увеличивают хронометраж, но ничего не добавляют, без них можно обойтись. «Основная линия очень традиционная, но она хорошо прописана и сыграна», — добавила собеседница агентства.

"Здесь важно то, что патриотизм, который есть в картине, он именно региональный и местечковый. Фильм происходит в Новороссийске, а не в Москве, и это не большая победа для всей страны, а маленькая победа для своих. Им уютно не на большом стадионе в Москве, а на маленьком своем. И то, что он смог нащупать это обаяние региональной местной команды, это хорошо", — добавил Беликов.