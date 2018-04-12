Скандал продолжается? Что актриса «Тренера» ответила на критику?

19 апреля состоится премьера одного из самых ожидаемых фильмов этой весны — «Тренер» (а светский показ уже сегодня). Это режиссерский дебют Данилы Козловского (32), в котором он также сыграл главную роль. Фильм рассказывает историю бомбардира национальной сборной Юрии Столешникова, который в товарищеском матче со сборной Румынии не смог забить пенальти и покинул команду, став тренером провинциального футбольного клуба «Метеор». А главная женская роль (врач Варя) у Ольги Зуевой (30), модели и девушки Данилы.

Вокруг картины уже успели разгореться два скандала: сначала Козловский жестко высказался о реакции русских на трейлер фильма, а потом произошла ссора между владельцами кинотеатров и компанией, которая занимается прокатом фильма. Дело в том, что владельцы кинотеатров недовольны чрезвычайно жесткими условиями договора на показ фильма, подготовленный компанией и могут не согласиться на прокат фильма.

Оля Зуева опубликовала пост в своем Instagram, в котором подержала Данилу и высказалась насчет критики в адрес фильма: «Неудачники и завистники всегда будут лить грязь на свет и талант. Невежество всегда будет громче голоса мудрости. Но не смотря на это, каждое утро солнце встает над землей и озаряет всё живое светом и теплом. Сегодня состоится премьера нашего фильма #тренер. Это моя самая первая профессиональная премьера, и я хочу сказать спасибо главному зачинщику этого счастья. @danilakozlovsky я бесконечно горжусь тобой, твоим талантом, мощью, и твоей всеобъемлющей красотой. А твой духовный аристократизмом, который не позволяет тебе реагировать на пошлость и зависть приводит меня в полный восторг. Спасибо тебе за твой свет. Спасибо за фильм Тренер. Всё только начинается!» (Орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

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