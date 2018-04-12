Ещё
Донни Йен сыграет фильме «Мулан»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Донни Йен сыграет фильме «Мулан» 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: кадр из фильма "Изгой-один: Звёздные войны"
Китайский актер Донни Йен присоединится к экранизации мультфильма «Мулан» от Disney. Он сыграет командира Тунга, наставника Мулан, сообщает Deadline.
Ранее стало известно, что роль Мулан досталась актрисе Лю Ифэй. Она обошла более тысячи претенденток из разных стран, продемонстрировав не только актерское мастерство, но и навыки рукопашного боя.
Режиссером картины станет Ники Каро, работавшая над фильмом «Жена смотрителя зоопарка». Съемки картины пройдут в основном в Австралии, Новой Зеландии и Китае.
Недавно компания Disney также объявила о переносе даты релиза фильма «Мулан» на 27 марта 2020 года.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Узник замка Иф: рок Виктора Авилова3
Ушла как Каренина: трагедия Фроси Бурлаковой1
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть15
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина65
Классика и гениталии: что не так с нашим театром156
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение