Донни Йен сыграет фильме «Мулан»

Китайский актер Донни Йен присоединится к экранизации мультфильма «Мулан» от Disney . Он сыграет командира Тунга, наставника Мулан, сообщает Deadline.

Ранее стало известно, что роль Мулан досталась актрисе Лю Ифэй. Она обошла более тысячи претенденток из разных стран, продемонстрировав не только актерское мастерство, но и навыки рукопашного боя.

Режиссером картины станет Ники Каро, работавшая над фильмом «Жена смотрителя зоопарка». Съемки картины пройдут в основном в Австралии, Новой Зеландии и Китае.

Недавно компания Disney также объявила о переносе даты релиза фильма «Мулан» на 27 марта 2020 года.