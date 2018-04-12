Жанр: драма
Год: 2015
Страна: Ирландия, Великобритания, Канада, США Режиссер: Леонард Абрахамсон
Сценарий: Эмма Донохью
Оператор: Дэнни Коэн
Кто снимался в фильме «Комната»: Бри Ларсон, Джейкоб Тремблей, Шон Бриджерс, Джоан Аллен, Том МакКэмус, Уильям Х. Мэйси, Кэс Анвар, Рендал Эдвардс, Аманда Бругел, Джо Пинг Сюжет фильма «Комната» Семь лет назад Джой была похищена и заточена в маленькой комнате, в которой есть кровать, туалет, ванна, телевизор, скромная кухня и крошечное окошко в потолке. Спустя два года заточения в этой же комнате Джой родила от своего похитителя и насильника сына Джека, — и вот мальчику уже пять лет, за которые он пределов комнаты ни разу не покидал. 24-летняя молодая женщина старается быть хорошей матерью. Она заставляет Джека верить в то, что их комната — это и есть весь мир. Но с возрастом любопытство Джека растет, и однажды Джой решается на побег. Интересные факты о фильме «Комната»:
Фильм является экранизацией одноименного бестселлера Эммы Донохью. Идея книги родилась на фоне расследования и освещения в СМИ дела «дела Йозефа Фритцля», который долгие годы держал в подвале собственную дочь, которая родила от него семерых детей, включая мальчика Феликса, судьба которого Донохью особенно впечатлила. На роль Джой, помимо Бри Ларсон, проходили пробы Эмма Уотсон, Руни Мара, Миа Васиковска и Шейлин Вудли. К концу кастинга выбор стоял между Шейлин Вудли и Бри Ларсон, последней, как мы знаем, и досталась роль. Чтобы лучше вжиться в роль и лучше понять свою героиню и состояние ее сына, Бри Ларсон уединилась на целый месяц, отказавшись от использования телефона и интернета. Поначалу, считающая себя интровертом актриса, относилась к этому как к отдыху, но к концу месяца она начала подавать признаки депрессии. Помимо этого Ларсон села на строжайшую диету, а во время съемок не умывалась и не ухаживала за кожей лица, чтобы выглядеть естественно для ситуации, в которой существует ее героиня. Художник-постановщик Этан Тобман хотел, чтобы в финальном эпизоде обязательно был снег, однако использование искусственного снега означало бы превысить бюджет карт, так что эту идею пришлось отвергнуть. По счастливому стечению обстоятельств, снег действительно пошёл, когда дело дошло до съёмок. Действие картины разворачивается в американском штате Огайо, а снимался фильм в Канаде.
Трейлер фильма «Комната»: https://www.youtube.com/watch?v=65BY67jMyJk Кадры из фильма «Комната»:
Кадр из фильма «Комната»
Кадр из фильма «Комната»
Кадр из фильма «Комната»
Кадр из фильма «Комната»
Кадр из фильма «Комната»