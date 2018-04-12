Первый выигранный Россией «Оскар» представлен на выставке в Москве 

Музей кино, получивший постоянное здание на территории ВДНХ, откроет научно-образовательный центр 14 апреля. Об этом сообщает газета «Известия».
Как заявила директор музея Лариса Солоницына, в настоящее время там работает три кинозала, оборудование которых позволяет показывать кино с цифровых и аналоговых носителей.
Музей открылся выставками, на одной из которых («Лабиринт истории») представлена первая премия «Оскар», выигранная Россией.
«Внутри этой экспозиции — статуэтка Американской киноакадемии за документальный фильм 1942 года «Разгром немецких войск под Москвой». Поскольку шла Вторая мировая война, призы делали из гипса, а металл был стратегическим материалом», — рассказала Солоницына.
По её словам, после войны обещали заменить приз на металлический, но не случилось. Поэтому в музее хранится тот самый аутентичный гипсовый «Оскар».
В марте киновед Дмитрий Куповых в беседе с Пятым каналом прокомментировал рекордно низкий рейтинг церемонии вручения премии «Оскар» в 2018 году.