Первый выигранный Россией «Оскар» представлен на выставке в Москве

Музей кино, получивший постоянное здание на территории ВДНХ, откроет научно-образовательный центр 14 апреля. Об этом сообщает газета «Известия».

Как заявила директор музея Лариса Солоницына , в настоящее время там работает три кинозала, оборудование которых позволяет показывать кино с цифровых и аналоговых носителей.

Музей открылся выставками, на одной из которых («Лабиринт истории») представлена первая премия «Оскар», выигранная Россией.

«Внутри этой экспозиции — статуэтка Американской киноакадемии за документальный фильм 1942 года «Разгром немецких войск под Москвой». Поскольку шла Вторая мировая война, призы делали из гипса, а металл был стратегическим материалом», — рассказала Солоницына.

По её словам, после войны обещали заменить приз на металлический, но не случилось. Поэтому в музее хранится тот самый аутентичный гипсовый «Оскар».