Канал USA Network заказал пилотный эпизод сериала-приквела к фильмам о Джейсоне Борне

Им займётся создатель фантастического сериала «Герои».

«Джейсон Борн» (2016)

Кабельная сеть USA, транслирующая такие сериалы, как «Мистер Робот» и «Форс-мажоры» (Suits), заказала производство первой серии «Тредстоуна» — приквела к картинам о правительственном агенте Джейсоне Борне.

Он будет посвящён тому, как создавалась одноимённая программа ЦРУ , по которой при помощи медицинских опытов обычных людей превращали в спецагентов. В центре сюжета будут несколько оперативников по всему миру, которых «приводят в действие» для исполнения заданий.

Работать над ним будет один из продюсеров фильмов о Борне, Бен Смит , а также Тим Кринг (Tim Kring), создатель сериала «Герои». Он же напишет сценарий пилота.

Роль режиссёра эпизода досталась Рамину Бахрани (Ramin Bahrani), постановщику грядущей экранизации романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» от HBO.

Вместе с этим пилотом USA заказала ещё несколько, в том числе криминальный триллер «Брайарпэтч» (Briarpatch), который спродюсирует шоураннер «Мистера Робота» Сэм Эсмэйл.

Первый фильм о Джейсоне Борне вышел в 2002 году. Во франшизе вышло пять картин, четыре из которых посвящены агенту, которого сыграл Мэтт Дэймон

В 2012-м в прокат вышел спин-офф серии, «Эволюция Борна». Он рассказывал о другом оперативнике, который участвовал в программе подготовки, схожей с «Тредстоуном». Главную роль в нём исполнил Джереми Реннер

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