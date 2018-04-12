Российские фильмы завоевывают китайский кинорынок

В конце прошлой неделе на экраны кинотеатров КНР вышел российский мультипликационный фильм «Снежная королева 3: огонь и лёд», в производстве которого принимал участие Китай.

Как пишет «Жэньминь жибао», всего за несколько дней эта красивая анимационная сказка собрала более 43 млн юаней. Таким образом, лента стала вторым российским фильмом с такими большими кассовыми сборами в КНР.

Одновременно с этой картиной, в Китае стартовала премьера ещё одной российской ленты «Лёд», которая также пользуется огромным интересом у местных киноманов.

По мнению китайских кинокритиков, интерес к российским фильмам растёт с каждым годом. После выхода на экраны кинотеатров Поднебесной военной драмы Фёдора Бондарчука «Сталинград» и картины Индара Джендубаева «Он — дракон» в 2013 году, потенциал китайского рынка для российского кинематографа стал очевидным.

Кроем того, огромным успехов у китайских любителей кино пользуются картины, снятые местными режиссёрами в России. В частности, одним из самых популярных на китайском ТВ является телесериал «Операция Москва», основанный на реальных событиях. В фильме рассказывается о секретной деятельности китайских полицейских в Москве в 1993 году, которые пытаются поймать и привлечь к уголовной ответственности представителей криминального мира Китая.

Также в последние несколько лет пользуются успехом совместные проекты российских и китайских кинематографистов. Съёмки одно из них — комедийного сериала «Как я стал русским» — завершаются сейчас в Москве.

В настоящее время в процессе создания находятся ещё несколько совместных проектов, среди которых фильм «Синий поезд» и анимационная сказка для малышей «Крош и панда».

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