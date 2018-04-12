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«Похитители велосипедов»
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«Похитители велосипедов» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: драма
Год: 1948
Страна: Италия
Режиссер: Витторио де Сика
Сценарий: Чезаре Дзаваттини, Оресте Бьянколи, Сюзо Чекки Д'Амико, Витторио Де Сика, Адольфо Франчи
Оператор: Карло Монтуори
Кто снимался в фильме «Похитители велосипедов»: Ламберто Маджорани, Энцо Стайола, Лианелла Карелл, Джино Сальтамеренда, Витторио Антонуччи, Джулио Кьяри, Елена Алтьери, Карло Джакино, Микеле Сакара, Эмма Друетти, Фаусто Гуэрдзони Сюжет фильма «Похитители велосипедов» Действие происходит в послевоенной Италии 1940-х годов и рассказывает об одном, полном драматизма, дне Антонио Ричи. Мужчина долгое время был без работы, и вот наконец он ее получает. Но для работы расклейщиком объявлений ему нужен велосипед. У Антонио он был, но теперь сдан в ломбард, поскольку Антонио было не на что купить еды для жены и двоих детей. Чтобы выкупить велосипед из ломбарда, жена Антонио закладывает постельное белье, которое были её приданым. В первый же рабочий день, пока Антонио наклеивает афишу с изображением Риты Хейворт, велосипед крадут. Антонио с сыном Бруно отправляется на поиски транспортного средства. Интересные факты о фильме «Похитители велосипедов»:
В основе сценария лежит одноимённое произведение Луиджи Бартолини. Картина была удостоена почетной премии «Оскар» в 1950 году. Все без исключения сцены фильма сняты на улице, вне павильонов и прочих помещений. Ни один из актеров не был профессионалом и не имел до этого опыта работы в театре или кино. Главного героя Антонио сыграл рабочий с завода Бреда, его жену — журналистка, а их сына Бруно — мальчик, которого нашли на улице среди зевак. Они соответствовали требованиям режиссера: имели естественное благородство, характерную для народа чистоту черт лица и походку.
Трейлер фильма «Похитители велосипедов»: https://www.youtube.com/watch?v=H3qNSU767s8
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