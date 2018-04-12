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«Кремниевую долину» продлили на шестой сезон
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«Кремниевую долину» продлили на шестой сезон 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Сериал вернётся на экраны в 2019 году.
Кабельная сеть HBO объявила о продлении сериала «Кремниевая долина» на шестой сезон. Руководители канала сообщили, что рады возвращению «остроумнейшего шоу, не раз предвосхищавшего реальные события».
Комедия впервые вышла на экраны в 2014 году, и получила признание критиков. Первые четыре сезона получили на Metacritic рейтинг более 80 баллов из 100.
У пятого, показ которого начался 25 марта, на момент написания заметки — 73 баллов из 100.
Шоураннер Майк Джадж, ранее утверждал, что шестой сезон может стать для «Долины» последним. Однако позднее он заявил, что сериал всё же может продолжиться и после него.
#кремниеваядолина #сериалы
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