Авторы «Хищника» пересняли примерно четверть фильма

Ранее картину несколько раз переносили.

Один из актёров следующего фильма франшизы «Хищник» Киган-Майкл Ки рассказал, насколько масштабными были дорогостоящие дополнительные съёмки картины, прошедшие после очередного переноса премьеры. По его словам студия 20th Century Fox и режиссёр Шейн Блэк практически целиком пересняли весь завершающий акт фильм.

Актёр отдельно отметил превосходную работу Блэка, который кроме постановки занимался ещё и сценарием.

Мы закончили пересъёмки на прошлой неделе, и примерно три четверти финального акта были переписаны. Шейн Блэк — непревзойдённый профессионал и сценарист, а также мастер слова! Это был очень волнительный опыт, и я думаю, что сейчас он — один из самых ярких киносценаристов.

актёр

Сам Блэк писал сценарий вместе со своим коллегой по одной из первых его картин «Отряд чудовищ» Фредом Деккером . Ранее постановщик заявил, что грядущий «Хищник» продолжит события первых двух фильмов серии и не будет полноценным перезапуском.

По словам режиссёра, в своём сценарии он предусмотрел небольшое объяснение того, почему фильм называется просто «Хищник» без цифр. Картина получила рейтинг R (лица младше 17 лет смогут посмотреть ленту только в сопровождении родителей), поэтому в ней, скорее всего, будет много жестоких сцен.

Последний фильм франшизы — «Хищники» от режиссёра Нимрода Антала , вышел на экраны в 2010 году. Премьера нового «Хищника» запланирована на 13 сентября. Ранее фильм перенесли вперёд с августа, а до этого датой выхода картины значился прошедший февраль.

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