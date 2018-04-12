Авторы «Хищника» пересняли примерно четверть фильма 

Ранее картину несколько раз переносили.
Один из актёров следующего фильма франшизы «Хищник» Киган-Майкл Ки рассказал, насколько масштабными были дорогостоящие дополнительные съёмки картины, прошедшие после очередного переноса премьеры. По его словам студия 20th Century Fox и режиссёр Шейн Блэк практически целиком пересняли весь завершающий акт фильм.
Актёр отдельно отметил превосходную работу Блэка, который кроме постановки занимался ещё и сценарием.
Мы закончили пересъёмки на прошлой неделе, и примерно три четверти финального акта были переписаны. Шейн Блэк — непревзойдённый профессионал и сценарист, а также мастер слова! Это был очень волнительный опыт, и я думаю, что сейчас он — один из самых ярких киносценаристов.
актёр
Сам Блэк писал сценарий вместе со своим коллегой по одной из первых его картин «Отряд чудовищ» Фредом Деккером. Ранее постановщик заявил, что грядущий «Хищник» продолжит события первых двух фильмов серии и не будет полноценным перезапуском.
По словам режиссёра, в своём сценарии он предусмотрел небольшое объяснение того, почему фильм называется просто «Хищник» без цифр. Картина получила рейтинг R (лица младше 17 лет смогут посмотреть ленту только в сопровождении родителей), поэтому в ней, скорее всего, будет много жестоких сцен.
Помимо Ки в «Хищнике» также сыграли Бойд Холбрук («Логан», сериал «Нарко»), Оливия Манн («Люди Икс: Апокалипсис»), Ивонн Страховски («Декстер», серия игр Mass Effect), Альфи Аллен («Джон Уик», «Игра престолов») и Томас Джейн («Мгла», «Каратель»).
Последний фильм франшизы — «Хищники» от режиссёра Нимрода Антала, вышел на экраны в 2010 году. Премьера нового «Хищника» запланирована на 13 сентября. Ранее фильм перенесли вперёд с августа, а до этого датой выхода картины значился прошедший февраль.
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