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Спин-офф «Форсажа» поставит режиссёр «Дэдпула 2» и «Джона Уика»
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Спин-офф «Форсажа» поставит режиссёр «Дэдпула 2» и «Джона Уика» 

DTF.RU 55 минут назад
Фото: DTF.RU
Фильм будет посвящён героям Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема.
Дэвид Литч
Компания Universal объявила, что фильм об агенте службы безопасности Люке Хоббсе и преступнике Декарде Шоу поставит Дэвид Литч (David Leitch).
Режиссёр, известный по «Взрывной блондинке» и сиквелу «Дэдпула», вёл переговоры с киностудией с февраля.
Спин-офф «Форсажа» станет девятым фильмом во франшизе. Сценарий к нему написал постоянный автор серии, Крис Морган (Chris Morgan). Картина должна выйти в прокат 26 июля 2019-го.
В производстве также находится и очередная номерная часть «Форсажа», релиз которой состоится в 2020 году.
Литч начал свою карьеру в кино как координатор каскадёрских трюков. Его первый проект в роли режиссёра — «Джон Уик», которого он поставил вместе со своим коллегой Чадом Стахелски (Chad Stahelski).
Последняя на данный момент картина Дэвида Литча, «Дэдпул 2», выйдет в российский прокат 17 мая.
#форсаж #кино
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