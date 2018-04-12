Спин-офф «Форсажа» поставит режиссёр «Дэдпула 2» и «Джона Уика»

Фильм будет посвящён героям Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема

Компания Universal объявила, что фильм об агенте службы безопасности Люке Хоббсе и преступнике Декарде Шоу поставит Дэвид Литч (David Leitch).

Режиссёр, известный по «Взрывной блондинке» и сиквелу «Дэдпула», вёл переговоры с киностудией с февраля.

Спин-офф «Форсажа» станет девятым фильмом во франшизе. Сценарий к нему написал постоянный автор серии, Крис Морган (Chris Morgan). Картина должна выйти в прокат 26 июля 2019-го.

В производстве также находится и очередная номерная часть «Форсажа», релиз которой состоится в 2020 году.

Литч начал свою карьеру в кино как координатор каскадёрских трюков. Его первый проект в роли режиссёра — «Джон Уик», которого он поставил вместе со своим коллегой Чадом Стахелски (Chad Stahelski).

Последняя на данный момент картина Дэвида Литча, «Дэдпул 2», выйдет в российский прокат 17 мая.

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