Ещё
Авантюристки в дорогих нарядах: новый трейлер фильма «8 подруг Оушена»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Авантюристки в дорогих нарядах: новый трейлер фильма «8 подруг Оушена» 

Ivi.ru 1 час назад
Фото: Ivi.ru
Студия Warner Bros. Pictures опубликовала новый трейлер криминального фильма «8 подруг Оушена», где вкратце показывается, как авантюристки в красивых нарядах охотятся за дорогущим колье на ежегодном балу в Нью-Йорке. Заправляет всем сестрица Дэнни Оушена — Дэбби.
В фильме участвуют только звезды: Сандра Буллок, Рианна, Энн Хэтэуэй, Кейт Бланшетт, Хелена Бонем Картер, Сара Полсон и другие.
Российская премьера состоится 21 июня 2018 года.
«8 подруг Оушена» — сиквел и спин-офф известной трилогии о Дэнни Оушене:
Одиннадцать друзей Оушена
Одиннадцать друзей Оушена
Двенадцать друзей Оушена
Двенадцать друзей Оушена
Тринадцать друзей Оушена
Тринадцать друзей Оушена
Ivi.ru: последние новости
«Бегущий в лабиринте» и еще 5 антиутопий для тех, кому достанется будущее Просто фантастика: 7 фильмов про уменьшение людей «Лето» Кирилла Серебренникова вошло в конкурсную программу Каннского фестиваля
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть40
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой26
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина69
Классика и гениталии: что не так с нашим театром162
Узник замка Иф: рок Виктора Авилова11
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение