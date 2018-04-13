Авантюристки в дорогих нарядах: новый трейлер фильма «8 подруг Оушена» 

Студия Warner Bros. Pictures опубликовала новый трейлер криминального фильма «8 подруг Оушена», где вкратце показывается, как авантюристки в красивых нарядах охотятся за дорогущим колье на ежегодном балу в Нью-Йорке. Заправляет всем сестрица Дэнни Оушена — Дэбби.
В фильме участвуют только звезды: Сандра Буллок, Рианна, Энн Хэтэуэй, Кейт Бланшетт, Хелена Бонем Картер, Сара Полсон и другие.
Российская премьера состоится 21 июня 2018 года.
«8 подруг Оушена» — сиквел и спин-офф известной трилогии о Дэнни Оушене:
Одиннадцать друзей Оушена
Одиннадцать друзей Оушена
Двенадцать друзей Оушена
Двенадцать друзей Оушена
Тринадцать друзей Оушена
Тринадцать друзей Оушена