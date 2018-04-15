Сандра Баллок, Рианна и Энн Хэтэуэй в новом трейлере фильма «8 подруг Оушена»

В сети обсуждают новый трейлер авантюрной голливудской комедии «8 подруг Оушена». Создатели фильма и, в частности, режиссер Гэри Росс, собрали в одном кадре поистине звездный состав, пригласив участвовать в проекте невероятно разных, но одинаково талантливых женщин.

В новой криминальной комедии американского режиссера Гэри Росса «8 подруг Оушена» снялось сразу несколько звезд мировой величины. Перед создателями стояла непростая задача — сделать картину не менее интересной, чем известные многим «11 друзей Оушена». Вопреки ожиданиям некоторых зрителей фильм вовсе не станет ремейком своего кассового прародителя, он всего лишь его спин-офф.

По сюжету сестра известного и невероятно удачливого вора Дэнни Оушена (которого играл неподражаемый Джордж Клуни ) собирает своих подруг, чтобы ограбить музей Метрополитен прямо во время светского бала. Дэбби Оушен, которую сыграет Сандра Баллок , не просто является одаренной воровкой, но и не уступает брату в амбициозности и креативности мышления. Главная цель красавиц — баснословно дорогое ожерелье, которое по самым скромным подсчетам принесет каждой из них более чем по 16 миллионов долларов.

Картина выйдет в широкий прокат не раньше 21 июня 2018 года, но это не мешает киноманам обсудить в сети ее трейлер. «Рианна в роли компьютерного гения? Это надо будет посмотреть!» «О, Боже! Как я люблю друзей Оушена! А теперь еще и версию про девочек сняли! Скорей бы в кино показали!» «Вот так звездный подряд! Жду фильма» «Ого… Интригующе» «Женский фильм с женщинами про женщин. А где мужики или другие виды?» « Энн Хэтэуэй снова в строю. Наконец-то!» Отметим, что участие в проекте, кроме Сандры Баллок, приняли Кейт Бланшетт , Рианна, Энн Хэтэуэй, Минди Кейлинг, Хелена Бонем Картер Сара Полсон и Аквафина. Не правда ли, многообещающий состав?

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