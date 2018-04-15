Сандра Баллок, Рианна и Энн Хэтэуэй в новом трейлере фильма «8 подруг Оушена» 

В сети обсуждают новый трейлер авантюрной голливудской комедии «8 подруг Оушена». Создатели фильма и, в частности, режиссер Гэри Росс, собрали в одном кадре поистине звездный состав, пригласив участвовать в проекте невероятно разных, но одинаково талантливых женщин.
В новой криминальной комедии американского режиссера Гэри Росса «8 подруг Оушена» снялось сразу несколько звезд мировой величины. Перед создателями стояла непростая задача — сделать картину не менее интересной, чем известные многим «11 друзей Оушена». Вопреки ожиданиям некоторых зрителей фильм вовсе не станет ремейком своего кассового прародителя, он всего лишь его спин-офф.
По сюжету сестра известного и невероятно удачливого вора Дэнни Оушена (которого играл неподражаемый Джордж Клуни) собирает своих подруг, чтобы ограбить музей Метрополитен прямо во время светского бала. Дэбби Оушен, которую сыграет Сандра Баллок, не просто является одаренной воровкой, но и не уступает брату в амбициозности и креативности мышления. Главная цель красавиц — баснословно дорогое ожерелье, которое по самым скромным подсчетам принесет каждой из них более чем по 16 миллионов долларов.
Картина выйдет в широкий прокат не раньше 21 июня 2018 года, но это не мешает киноманам обсудить в сети ее трейлер. «Рианна в роли компьютерного гения? Это надо будет посмотреть!» «О, Боже! Как я люблю друзей Оушена! А теперь еще и версию про девочек сняли! Скорей бы в кино показали!» «Вот так звездный подряд! Жду фильма» «Ого… Интригующе» «Женский фильм с женщинами про женщин. А где мужики или другие виды?» «Энн Хэтэуэй снова в строю. Наконец-то!» Отметим, что участие в проекте, кроме Сандры Баллок, приняли Кейт Бланшетт, Рианна, Энн Хэтэуэй, Минди Кейлинг, Хелена Бонем Картер, Сара Полсон и Аквафина. Не правда ли, многообещающий состав?
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