В сети появился новый трейлер к фильму «Восемь подруг Оушена»

В Сети опубликовали новый трейлер картины Гэри Росса

Дэбби Оушен решает провернуть ограбление и собирает группу соучастниц. Их целью выступает украшение стоимостью в несколько миллионов долларов. По сюжету женская банда собирается украсть бриллиантовое ожерелье на церемонии Met Gala.

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