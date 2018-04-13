В сети появился новый трейлер к фильму «Восемь подруг Оушена» 

В Сети опубликовали новый трейлер картины Гэри Росса.
Дэбби Оушен решает провернуть ограбление и собирает группу соучастниц. Их целью выступает украшение стоимостью в несколько миллионов долларов. По сюжету женская банда собирается украсть бриллиантовое ожерелье на церемонии Met Gala.
В картине снялся целый звездный десант из Сандры Буллок, Кейт Бланшетт, Рианны, Энн Хэтэуэй, Хелены Бонэм-Картер и других актрис. Также в фильме появится российская теннисистка Мария Шарапова и одна из ее главных соперниц Серена Уилльямс.
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