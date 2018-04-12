По пыльным дорогам: почему в 70-е были так популярны фильмы про погони

Четыре фильма, сформировавшие целый жанр.

С 1970 по 1974 год в США на экраны вышло четыре культовых фильма, посвященных автомобильным погоням. Речь идет о «Дуэли», «Исчезающей точке», «Двухполосном шоссе» и «Шугарлендском экспрессе». Во всех этих фильмах погоня является неотъемлемым элементом повествования. Мы попробуем понять, как так получилось, что в 70-е годы XX века преследование на автомобилях по пустынным трассам стало одним из самых ярких элементов в американском кинематографе.

Джеймс Дин в «Бунтаре без причины»

Но сначала начнем издалека, отправившись в 50-е годы, для того, чтобы рассмотреть события, непосредственно повлиявшие на фильмы 70-х.

В 1955 году в США вышел «Бунтарь без причины» с Джеймсом Дином в главной роли. Эта картина оказала невероятное влияние на американскую молодежь того времени, представив им новый образ молодого человека. Красивый и стильный герой Дина, бунтарь, не может примириться с существующим тогда пуританским обществом, где ему нет места. Конфликтующий с родителями и ищущий себя, он стал символом поколения, которое, презирая буржуазный стиль жизни, сбежало из-под родительской опеки.

Помимо Дина огромное влияния на молодежь в 50-е годы оказала книга Джека Керуака «В дороге», вышедшая в 1957 году. Это почти автобиографическое произведение рассказывало историю путешествий молодого парня по всей Америке, его встречи с самыми разными людьми, их разговоры под открытым небом, бесконечные дороги и города. Керуак, также как и Дин, не мог найти для себя место в этой стране, поэтому путешествия стали попыткой разобраться с самим собой. «В дороге» стала бестселлером и вдохновила большое количество людей выйти из своих домов и начать искать что-то новое.

Джек Керуак

Именно в конце 50-х стал отчетливее виден конфликт отцов и детей. Консервативные ценности перестали устраивать молодых ребят, желавших явно большего, нежели чем спокойная жизнь в обществе потребления. Американская мечта в виде собственного дома, машины и семьи, которая нам всем так хорошо знакома, уже тогда вызывала у молодежи отвращение и непринятие. Единственный выход — сбежать и сбежать как можно дальше. Выбраться из городов и отправиться на запад, туда, где живет настоящий дух свободы.

Конфликт поколений, поиск американской мечты, бегство от общества, невозможность найти себя — именно эти причины и повлияли на возникновения такого жанра в кино, как роуд-муви.

В 1930-м году в Голливуде был принят кодекс Хейса, который устанавливал определенные правила для фильмов, выходящих в прокат. Согласно документу, в фильмах нельзя показывать преступников, вызывающих симпатию у зрителя, нельзя издеваться над законом, запрещалось издевательство над религией, а также показ наркотиков, обнаженного тела, сцен убийств и т.д. Смысл кодекса был направлен на то, чтобы в кино, которое уже тогда было самым массовым искусством, изображать американскую реальность в самом лучшем свете.

«Бонни и Клайд» (1967)

Этот закон просуществовал вплоть до 1967 года, но еще раньше студии начали отказываться от него. В 60-е в Америке для себя открыли итальянское и французское кино, которое не было ограничено никакими моральными запретами и рамками. Киностудии поняли, что соперничать с европейскими картинами бессмысленно, поэтому кодекс перестал быть действительным. Примечательно, что в 1967 году одновременно с отменой кодекса Хейса на экраны вышел культовый фильм «Бонни и Клайд» наполненный жестокостью и симпатией к злодеям. В США началась эпоха Нового Голливуда.

«Париж, Техас» (1984)

Люди всегда любили истории о путешествиях, начиная с древнегреческих эпосов и заканчивая романами Жюля Верна . Этот интерес легко объяснить, так как каждый хочет оторваться от своей обыденной жизни и увидеть другие места, города, людей. Приключенческие романы, наполненные различными поездками в тропические страны или даже на далекие планеты, осуществляли мечты читателей и помогали им совершить хоть и воображаемое, но путешествие. С приходом кино, литература отошла на второй план, а в фильмах все чаще начал появляться мотив дороги и автомобиля, так как парусные корабли и конные повозки уже ушли в прошлое.

Вестерны подготовили отличную почву для возникновения различных жанров. Фильмы Джона Форда , а также итальянские спагетти-вестерны Серджо Леоне были насквозь пропитаны свободой, пустынями и стремлением найти лучшую жизнь. Одинокие путники, пересекающие Америку и останавливающиеся в брошенных городках — именно эти образы впоследствии и перекочевали в роуд-муви.

Одновременно с этим с середины 60-х в США началась эпоха мускул-каров — автомобилей, ставших символом всего американского кинематографа. Машины в те годы были очень дешевы, а цены на бензин невероятно низкими. Все это привело к настоящему технологическому буму, охватившему всю страну и спавшему только во времена топливного кризиса 1973 года. После этого правительство ужесточило законодательство для водителей, вследствие чего времена мускул-каров постепенно ушли в прошлое, но режиссеры успели снять достаточное количество картин, запечатлевших эру рассвета автомобильной Америки.

Жан-Поль Бельмондо в фильме «На последнем дыхании» (1960)

Эрика Ромера, Французская новая волна в кинематографе, начавшаяся в конце 50-х годов и продлившаяся до конца 60-х, оказала очень сильное влияние на американскую индустрию. Абсолютно новаторские и нестандартные фильмы Жана-Люка Годара, Франсуа Трюффо Жака Риветта , которые бросили вызов традиционным французским студийным картинам, просочились в США и фактически поменяли отношение молодых режиссеров к созданию фильмов.

Работы французских режиссеров сочетали в себе нестандартное повествование, экспериментальную съемку, малобюджетность и приближенные к реальности истории, говорившие об актуальных проблемах молодежи. Самыми известными фильмами новой волны считаются «На последнем дыхании», «Четыреста ударов», «Жюль и Джим». Влияние этих фильмов на американских режиссеров можно описать простым примером — Квентин Тарантино назвал свою компанию A Band Apart в честь картины Годара «Банда аутсайдеров».

«Беспечный ездок» 1969 года, рассказывающий о путешествии двух байкеров по дорогам Америки, стал первым представителем роуд-муви и одним из первых фильмов Нового Голливуда. История о двух оторванных от общества людей, которых презирают обыватели и которым нет нигде места, сочетала в себе экспериментальную съемку, а также поднимала важные социальные проблемы американского общества. Герои «Ездока» не были героями в классическом голливудском понимании. Они принимали наркотики, бездельничали, искали себе место в жизни и никак не походили на красавцев с белоснежными улыбками.

«Беспечный ездок»

Это время было великим временем американского кинематографа, когда впитав в себя новаторские методы европейского кино, американские молодые подняли бунт, словно герои своих фильмов, привнося с собой новые ценности, идеи, истории.

Именно в начале 70-х в США вышло четыре фильма, которые представили особое виденье своей эпохи, переданное через простую на самом деле вещь — погоню.

Дэвид Манн просто едет по калифорнийской дороге. На пути ему попадается огромный грузовик и он пытается его обогнать. Водитель грузовика, восприняв это как вызов, начинает преследовать Дэвида и тому ничего не остается, как вступить в автомобильную дуэль.

Уже культовый фильм Стивена Спилберга , снятый специально для телевидения в 1971 году, показал мастерство молодого режиссера, сделавшего из простой истории один из самых захватывающих автомобильных триллеров. Противостояние обыкновенного горожанина и зловещего водителя грузовика, которого нам так и не покажут, может на первый взгляд показаться банальной интерпретацией борьбы добра со злом. Но Спилберг виртуозно орудует материалом — он не скатывается в пошлость, не читает нотации и нравоучения, а просто показывает один день из жизни простого парня, попавшего в передрягу. Мотивы водителя грузовика здесь не так важны, как важна атмосфера пустых дорог, где с тобой может случиться что угодно и никто не в силах помочь.

«Дуэль» — это вестерн наизнанку, где прерии — асфальтированные трассы, ковбой — мужчина в красном «Плимуте», а у зла нет мотивов, потому что это 70-е и здесь плохие парни не обязаны объяснять почему они плохие.

«Дуэль»

На похожую тему много позже выскажется Роберт Хармон в своем «Попутчике» 1986 года, где злодей Рутгера Хауэра, словно водитель грузовика из «Дуэли», у которого отобрали грузовик, бредет по дорогам в поисках жертв. И ему также попадется в руки простой парень, оказавшийся не в то время не в том месте. В «Попутчике» тоже прекрасно поставленные погони, постоянно нагнетаемый саспенс, а у злодея нет конкретной цели. Здесь важна сама идея противостояния обычного американца абсолютному злу, которое может принимать разные облики и встретиться за каждым поворотом трассы. Про это много писал Стивен Кинг и у него, кажется, любое пустынное шоссе ведет в ад. Одна из идей американской мечты о том, что всей семьей можно сесть в автомобиль и уехать на край света, ставится под сомнение — дорожная идиллия будет не вечной, если в зеркале заднего вида внезапно появится гудящий монстр, а одинокий попутчик впереди неловко поднимет руку, пытаясь проголосовать.

«Исчезающая точка»

Ковальски зарабатывает на жизнь тем, что перегоняет машины из одного города в другой. Ему поступает заказ — нужно срочно доставить Dodge Challenger в Сан-Франциско. Ковальски на огромной скорости несется по американским шоссе, нарушая все правила, а за ним устремляются в погоню полицейские.

«Исчезающая точка» становится предметом диалога в «Доказательстве смерти» Тарантино, где главные героини, сидя в баре, обсуждают этот фильм и, в частности, белый Dodge Challenger главного героя. Тарантино, как никто другой, любит 70-е годы и посвящает свою работу, входящую в сборник «Грайндхаус», именно им. Это показательный пример того, насколько сильно оказалось влияние небольшого промежутка времени с 1970 по 1974, когда режиссеры, словно одурманенные одной и той же идеей, рассказывали истории, объединенные общими и до боли знакомыми уже теперь элементами — свобода, дороги, ревущий мотор.

Про «Исчезающую точку» много писать нет смысла — лучше один раз увидеть и полюбить. Это бескомпромиссное кино-погоня, где герой почти все время молчит, его мотивы никто не объясняет, а полицейские никак не могут понять, почему Ковальски просто не может сдаться. На помощь зрителю приходит темнокожий диджей на радио, словно пророк, передающий по всем волнам американского эфира эпопею о том, как белый Dodge Challenger уходит от погони. В его эмоциональных монологах мелькает словосочетание «последний американский герой» и это служит некой прелюдией к грандиозному финалу фильма, который может вызвать полное непонимание и шок, но, спустя время, осознаешь, что по-другому это кино закончиться просто не может. «Исчезающая точка» исчезнет, пропадет, растает посреди дороги, как пропадут 60-е с 70-ми с их запахом свободы, поселениями хиппи, байкерами, мускул-карами и хорошими фильмами, главной целью которых было не развлечь зрителя, а рассказать истории о героях с большой буквы.

Герои «Двухполосного шоссе»

В «Двухполосном шоссе» у героев вообще нет имен, их здесь просто зовут — Водитель, Механик, девушка-хиппи, Джи Ти О, в честь машины, на которой он ездит.

Это тоже кино про погоню, но совсем другое, более медитативное и меланхоличное. Водитель с Механиком путешествую по стране на самодельном монстре, созданном специально для того, чтобы потягаться с любой гоночной моделью. Они подрабатывают на драг-рейсингах и однажды встречают девушку, просто садящуюся к ним в машину без слов, без разговоров, просто потому что так тогда было принято — на дорогах Америки все бродяги были большой семьей. Их теперь трое, но они встречают Джи Ти О. У него дорогой желтый спорткар и водители заключают спор — кто первым доберется до Вашингтона, тот получает автомобиль проигравшего.

Завязка, обещающая напряженный экшн, оборачивается роуд-муви без конца и начала, повседневность американских дорог, где самое главное — найти вовремя заправку, помочь починить сломавшуюся машину, даже если сломавшаяся машина принадлежит твоему сопернику, а также обязательно попытаться влюбить в себя девушку-хиппи, потому что в любой момент она может просто уехать с другим.

У «Двухполосного шоссе» нет финала, фильм заканчивается не там, где нужно, а там, где обрывается пленка. Эти герои не бунтуют, не бегут от власти в поисках места под солнцем, не ищут приключений и не сражаются со злом. Они просто живут и едут — здесь это слова синонимы, так как для них нет жизни вне дороги, а вне дороги для них и нет жизни.

После «Дуэли» Спилберг не покинул американские трассы, а снял еще один знаковый фильм 70-х — «Шугарлендский экспресс». История основана на реальных событиях, о том, как Лу Джин Поплин помогает своему мужу сбежать из тюрьмы, чтобы они вместе смогли забрать сына у приемных родителей. Супруги берут в заложники молодого копа и втроем отправляются через весь штат, а у них на хвосте — все полицейские машины Техаса.

«Шугарлендский экспресс» поражает не только главными героями, которые готовы пойти на все, лишь бы снова увидеть своего ребенка, но и отношением общества к ним. Супруги Поплины становятся новыми американскими героями, вроде Бонни и Клайда, а их машину в каждом городе встречает восторженная толпа. В глазах простого народа они не преступники, а лучшие в мире родители. Полицейский конвой, тянущийся за машиной длиннющей гусеницей, невольно вызывает улыбку — никогда еще погоня в кино не выглядела так странно.

Погоня в «Шугарлендском экспрессе»

Шериф полиции, отвечающий за преследование героев, не хочет причинять им вреда — времена, когда преступные парочки красиво расстреливали из автоматов, давно прошли. Романтический образ бунтаря растворяется в предзакатном мареве — зачем вообще протестовать, если это больше никому не нужно.

«Экспресс», вышедший в 1974 году подводит своеобразный итог всем роуд-муви 70-х — здесь больше нет той свободы, пустынных дорог, странных попутчиков, безумного бегства. Это по-прежнему фильм об Америке — но уже другой, предчувствующей изменения. И они произойдут — спустя год на экраны страны от того же Спилберга выйдут великие «Челюсти», которые изменят кинематограф навсегда, показав как правильно зарабатывать деньги на развлечениях. Протест и социальные высказывания постепенно уходят в сторону — люди в мегаполисах хотят веселиться и получать удовольствие. В 1977 мир увидит «Новую надежду» Лукаса и начинается эпоха блокбастеров и франшиз. Молодые режиссеры, создавшие Новый Голливуд, оказались поглощены студийной системой, которая перестает поддерживать новаторские и экспериментальные фильмы, ориентируясь теперь на большие проекты со спецэффектами и зрелищностью.

«Шугарлендский экспресс» стал прощальной ласточкой автомобильных 70-х. В стремительно наступающем новом десятилетии нет места погоням по захолустным хайвеям. Мир будет нуждаться в историях, которые можно смотреть вместе со всей семьей, а провинциальные безумцы останутся в прошлом — новые герои живут в больших городах.

Начиная с конца 50-х годов в США назревал конфликт между разными поколениями. Этот конфликт выражался не только в появлении различных субкультур, вроде хиппи, но и в кинематографе. Идеальной протестной формой для режиссеров стали фильмы про погони, которые символизировали собой бегство героев от обыденной жизни в поисках новых смыслов. Благодаря этим картинам, жанр роуд-муви стал невероятно популярным и уже позже породил такие замечательные работы, как «Безумный Макс», «Париж, Техас», «Вне закона», «Человек дождя», «Дикие сердцем», «Тельма и Луиза».

Сейчас на американских дорогах все совсем по-другому. Безумцы и бунтари давно уже умерли или сидят на пенсии, смотря по вечерам «Saturday Night Show». При встрече со злом на пустынной трассе простой звонок в 911 со смартфона решит все проблемы. Мускул-кары покрылись пылью или их разобрали на запчасти. Шугарлендский экспресс не смог бы проехать даже и пары миль. Бродяги и бездельники давно нашли себе работу и обзавелись домиками, около которых припаркованы зеленые шевроле. Недовольство властью и протесты устраиваются в твиттере — там тебе может ответить даже сам президент.

И лишь иногда, когда компания туристов притормозит на брошенной дороге поменять колеса или просто сделать фотографии, один из них встанет посреди шоссе, поднимет глаза к горизонту и, прищурившись из-за палящего солнца, увидит вдалеке, словно мираж, несущийся белый Dodge Challenger, который, не зная усталости, по-прежнему стремится вдаль, не имея ни цели, ни предназначения, и, слава богу, его водитель не знает, что в современном мире эталоном гоночных фильмов считается «Форсаж».

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