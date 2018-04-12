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К актёрскому составу экранизации «Мулан» присоединились Джет Ли и Донни Йен
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К актёрскому составу экранизации «Мулан» присоединились Джет Ли и Донни Йен 

DTF.RU 2 часа назад
Фото: DTF.RU
А актрису Гун Ли утвердили на роль главной злодейки в фильме.
Как сообщает The Hollywood Reporter, Disney утвердила ещё твоих актёров на роли в киноадаптации сказки о Мулан, положенной в основу мультфильма 1998 года.
Донни Йен, известный по спин-оффу «Звёздных войн», а также боевикам серии «Ип Ман», сыграет наставника главной героини, командира Тунга.
Донни Йен  В свою очередь, Джет Ли («Дэнни-цепной пёс», «Неудержимые») находится на финальной стадии переговоров о роли китайского императора. По сюжету, его указом о мобилизации в армию должны забрать одного мужчину от каждой семьи, и Мулан облачается в мужское платье, чтобы уберечь своего престарелого отца.
Джет Ли  Наконец, Гун Ли («Мемуары гейши») исполнит роль главной злодейки — некой могущественной ведьмы. Пока что это самое значительное расхождение с оригинальным мультфильмом: в нём антагонистом был Шан-Ю, вождь гуннов-захватчиков.
Гун Ли  Главную роль в «Мулан» исполнит Лю Ифэй, китайская певица и актриса. Поставит фильм Ники Каро, а выйдет он 27 марта 2020 года.
#кино #disney
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