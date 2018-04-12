Universal опубликовала версию «Парка Юрского периода», составленную из снятых фанатами сцен

Это было сделано в честь грядущего 25-летия фильма.

Студия Universal Pictures, владеющая правами на франшизу «Парк Юрского периода», выпустила своеобразное переосмысление самой первой части серии. Для 17-минутной версии фильма сотрудники склеили вместе несколько десятков видеороликов, которые снимали и присылали поклонники.

Присылать собственные версии сцен из фильма зрителей ещё в январе призвали Крис Прэтт и Даллас Брайс Ховард , исполнившие главные роли в двух частях «Мира Юрского периода». Всего Universal получила несколько сотен роликов из 29 стран, из которых были выбраны самые лучшие.

Всю картину при таком хронометраже собрать не получилось, поэтому авторы финального видео рассказали укороченную историю, ограничившись лишь ключевыми и самыми известными сценами. Поклонники серии серьёзно отнеслись к просьбе Пратта и Ховард и прислали множество роликов как с реальными людьми, так и с «графикой», элементарной анимацией и бутафорскими динозаврами.

Качество отдельных работ сильно отличается друг от друга, а иногда сложно разобрать, что говорят «актёры», однако сотрудники Universal с помощью монтажа постарались исправить большую часть проблем.

С помощью опубликованного видео студия продвигает 25-летний юбилей первого «Парка Юрского периода», который вышел в 1993 году, а заодно и рекламирует грядущий «Мир Юрского периода 2». Режиссёр и сценарист фильма Хуан Антонио Байона Колин Треворроу также сняли собственное обращение для финального ролика, отметив, что были приятно удивлены креативностью и способностями зрителей.

Юбилей «Мира Юрского периода» состоится 9 июня этого года, а премьера «Мира Юрского периода» запланирована на пару дней раньше — 7 июня.

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