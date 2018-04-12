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Бледанс, Левкин, Лесниковская и другие звезды вышли в свет с детьми
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Бледанс, Левкин, Лесниковская и другие звезды вышли в свет с детьми 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
На днях в столице, в кинотеатре «Формула кино Европа», состоялся премьерный показ мультипликационного фильма «Леонардо Миссия: Мона Лиза».
Премьеру приключенческого мультфильма посетили многие отечественные звезды, некоторые пришли со своими чадами. Среди гостей вечера были Эвелина Бледанс, Роман Полянский, Николай Цонку, Татьяна Терешина, Наталья Лесниковская, Настя Годунова, Ирина Сашина, Юлия Куварзина, Мария Фролова, Дарья Пынзарь, Максим Коновалов, Натали Неведрова, Маша Цигаль, Юлия Селютина, Владимир Левкин, Брендон Стоун.
Кроме того, на премьеру пришла актриса Ирина Безрукова, которая в этот день праздновала свой день рождения. Организаторы преподнесли звезде в подарок большого плюшевого мишку, роскошный букет и связку воздушных шаров. А чуть позже, в зале, знаменитость получила множество видеопоздравлений от детей, — это стало одним из самых трогательных моментов вечера.
Отметим, общероссийская премьера мультипликационного фильма «Леонардо Миссия: Мона Лиза» состоится 19 апреля 2018 года.
Фото: Instagram
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