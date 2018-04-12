Префект Северного округа Владислав Базанчук снялся в фильме Андрея Караулова о развитии Москвы 

Власти САО рассказали о достижениях Северного округа столицы в новом документальном фильме Андрея Караулова «Проверки на дорогах». Развитие дорожно-транспортной сети, безопасность на дорогах, парковых зонах и во дворах обсуждают префект Владислав Базанчук, его заместитель Олег Попов и главы ряда районов. Фильм знакомит жителей и гостей столицы с развитием Москвы как мегаполиса с комфортной средой для жизни. Также глава округа подробно рассказывает, как благоустраиваются дворовые территории и зоны отдыха, и какие используются технологии при выполнении работ. В свою очередь жители районов дают оценку проделанной работе. Посмотреть фильм можно по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=Ydjxadxx6Rg&feature=youtu.be