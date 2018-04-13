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Шарлиз Терон рассказала о потере детей и ложной беременности
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Шарлиз Терон рассказала о потере детей и ложной беременности 

Passion.ru 32 минуты назад
Фото: Passion.ru
Тема материнства является непростой для Шарлиз Терон. 42-летняя женщина одна воспитывает двух приемных детей — шестилетнего Джексона и двухлетнюю Августу. В интервью американскому ELLE актриса рассказала о неприятностях, через которые ей пришлось пройти прежде чем стать мамой.
«Я очень страдала, когда начинала путь приемной матери. Самые мои горестные воспоминания связаны с этим», — призналась звезда, первые несколько попыток которой оказчивались неудачами.
«Было так много ситуаций, которые не сработали. Я успевала привыкнуть к этим детям, у меня были связанные с ними надежды, которые рушились в один момент», — вспоминает Терон.
«Я так долго ждала того момента, когда родится мой Джексон, так хотела стать матерью, что в какой-то момент почувствовала определенные симптомы. У меня начала болеть грудь — так, будто я была беременна. Но я понимала: это всего лишь игры разума. Когда материнство занимает столько места в голове, это вытесняет остальное, и даже тело начинает думать, что оно беременно », — поделилась Шарлиз.
«У меня были плохие дни. Я делала ошибки. Проходила через испытания. Этого слишком много для одного человека. Но спустя шесть лет материнства я могу точно сказать: я ни дня не пожалела о своем решении», — призналась звезда.
Фото: globallookpress
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