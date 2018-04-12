Шарлиз Терон высказалась о воспитании своих приемных детей

42-летняя актриса Шарлиз Терон украсила обложку американского журнала ELLE и поделилась своими мыслями о материнстве, воспитании двух приемных темнокожих детей и проблеме расизма в современной Америке.

Шарлиз Терон

Артистка подчеркнула свою готовность покинуть США, если ее дети подвергнутся расовой дискриминации. А говоря о материнстве, Шарлиз отметила, что нет никакой разницы родила женщина ребенка или усыновила.

Усыновление — для меня очень важная тема. Я уважаю этот поступок. Я никогда не видела разницы между воспитанием усыновленного ребенка и биологически родного, поэтому у меня нет чувства, будто я что-то упустила в жизни, призналась Терон.

Терон не обошла стороной разговоры о своей кинокарьере. Отметим, что артистке пришлось набрать вес для роли матери-одиночки в фильме «Талли».

Набор веса здорово ударил по мне. Я постоянно ела: начала употреблять много углеводов и сахара. У меня впервые в жизни началась депрессия, и возращение к привычной жизни заняло много времени, — говорит актриса.

Правда Шарлиз относится к наору веса ради кино как настоящий профессионал. Актриса считает, что иначе невозможно было сыграть мать-одиночку, испытавшую такую сильную усталость как героиня фильма «Талли».