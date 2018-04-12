Ещё
Шарлиз Терон высказалась о воспитании своих приемных детей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шарлиз Терон высказалась о воспитании своих приемных детей 

Журнал ОК! 27 минут назад
42-летняя актриса Шарлиз Терон украсила обложку американского журнала ELLE и поделилась своими мыслями о материнстве, воспитании двух приемных темнокожих детей и проблеме расизма в современной Америке.
Шарлиз Терон
Артистка подчеркнула свою готовность покинуть США, если ее дети подвергнутся расовой дискриминации. А говоря о материнстве, Шарлиз отметила, что нет никакой разницы родила женщина ребенка или усыновила.
Усыновление — для меня очень важная тема. Я уважаю этот поступок. Я никогда не видела разницы между воспитанием усыновленного ребенка и биологически родного, поэтому у меня нет чувства, будто я что-то упустила в жизни, призналась Терон.
Терон не обошла стороной разговоры о своей кинокарьере. Отметим, что артистке пришлось набрать вес для роли матери-одиночки в фильме «Талли».
Набор веса здорово ударил по мне. Я постоянно ела: начала употреблять много углеводов и сахара. У меня впервые в жизни началась депрессия, и возращение к привычной жизни заняло много времени, — говорит актриса.
Правда Шарлиз относится к наору веса ради кино как настоящий профессионал. Актриса считает, что иначе невозможно было сыграть мать-одиночку, испытавшую такую сильную усталость как героиня фильма «Талли».
Журнал ОК!: последние новости
Ко Дню космонавтики: 9 фильмов о космосе и не только Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля Данила Козловский не согласился с критикой своего предстоящего фильма «Тренер»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть31
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина66
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой22
Классика и гениталии: что не так с нашим театром159
Узник замка Иф: рок Виктора Авилова6
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение