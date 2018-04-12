Звезда фильма «Гостья из будущего» Елена Метелкина запустила свое жилье 

Программа «Идеальный ремонт» наведалась в гости в актрисе Елене Метелкиной. Она в разное время работала манекенщицей, играла в фильмах (в ее послужном списке картины «Через тернии к звездам» и «Гостья из будущего»), была секретарем-референтом, уборщицей в храме, воспитательницей и продавщицей. Последнее время актриса ведет затворнический образ жизни. Ее квартира поразила дизайнеров обилием ненужных вещей. Ремонта там не было долгих 50 лет. Поклонники таланта и красоты Елены даже не догадываются, в каких условиях живет их кумир. — Это моя маленькая кухня, она же и гостиная. Люблю побыть в тишине. У меня временное стало постоянным. Я бы все по-другому сделала. Но вот это откладывание на потом и планы, которые никак не могут сбыться. Молюсь и надеюсь. Стала зарастать хламом каким— то. Сначала я занималась порядком, жила с мамой, ухаживала за ней. Потом, когда маму похоронили, наступила пауза, тишина и я решила, что я все переменю и со всем расстанусь. Но это со временем превратилось в хлам. Мне стыдно перед родными, что я так запустила жилье. У меня в этом беспорядке есть своя система. Сын говорит, что он не имеет права выкидывать мамины вещи, это ее история, нарушать которую он не берется. Дизайнеров программы «Идеальный ремонт» на преображение жилья актрисы вдохновил главный магазин СССР — ГУМ. В жизни Метелкиной он сыграл особую роль. После окончания школы Елена работала библиотекарем. В 1974 году (ей был 21 год) решила попробовать себя в роли демонстратора одежды, эту новую профессию она освоила буквально за неделю и очень быстро стала одной из лучших манекенщиц ГУМа. Фото: кадр из передачи — Я сама пришла на худсовет. Они меня увидели и сказали: «Ой, какая длинная девочка. Давайте возьмем!». У меня был романтический образ. И всегда в конце показа я выходила в наряде невесты. Ее фото в журнале мод заметил режиссер Ричард Викторов, он предложил Елене роль инопланетянки в фильме «Через тернии к звездам». — Однажды на пляже, где я отдыхала вместе с коллегами, ко мне подошел молодой человек познакомиться. Через какое-то время я получила от Сергея предложение и вышла за него замуж. Вскоре я забеременела. Ребенок не был желанным для мужа. А вскоре я узнала, что у мужа есть другая семья. При разводе он предъявил права на дачу, машину, квартиру. Все это принадлежало моей семье. И только Верховный суд признал незаконность этого союза. Сын рассказывает, что настоящего отца он не видел. Только на фото. И, однажды, в троллейбусе, Елена Метелкина встретила молодого человека, который стал для ее сына отцом. Правда, на короткий период. — У моего сына первые понятия об отце были от Славы. Со Славой мы были вместе полтора года. А потом… мы просто перестали встречаться. Через какое то время я случайно узнала, что Славу убили. Дизайнер проекта пообещала создать роскошный интерьер, полный блеска. Комнату решили оформить в стиле ранних 70-х: торжественные хрустальные люстры, французские шторы, которые считались особым шиком во времена СССР, и множество других парадных деталей. Так, специально для звезды научно-фантастических фильмов выбрали уникальный кинетический стол, модель называется «Луна». Под стеклом столешницы насыпается песок и кладется стальной шарик. Благодаря особым технологиям шар движется по песку, создавая уникальные орнаменты. Как будет это смотреться в скромной квартире?
Смотрите «Идеальный ремонт» 14 апреля в 12:20