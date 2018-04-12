Песни Виктора Цоя услышат в Каннах

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

В основном конкурсе 71-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 9 по 20 мая, появился участник с русской фамилией, и это — Кирилл Серебренников ! Режиссер представит на смотре фильм «Лето» — черно-белую картину, рассказывающую о зарождении ленинградского рок-клуба. Только представьте: Ленинград. Лето 1981 года. 18-летний Виктор Цой начинает записывать свой первый альбом, а Майк Науменко собирает группу «Зоопарк». Да-да, Канны услышат песни группы «Кино», звучит просто невероятно. В роли Майка Науменко — лидер группы «Звери» Рома Зверь, а в образе Виктора Цоя — корейский актер Тео Ю («Один за другим» Ким Ки Дук, «В поисках Сеула» Бенсон Ли ).

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