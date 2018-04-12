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Песни Виктора Цоя услышат в Каннах
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Песни Виктора Цоя услышат в Каннах 

Sunmag 26 минут назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
В основном конкурсе 71-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 9 по 20 мая, появился участник с русской фамилией, и это — Кирилл Серебренников! Режиссер представит на смотре фильм «Лето» — черно-белую картину, рассказывающую о зарождении ленинградского рок-клуба. Только представьте: Ленинград. Лето 1981 года. 18-летний Виктор Цой начинает записывать свой первый альбом, а Майк Науменко собирает группу «Зоопарк». Да-да, Канны услышат песни группы «Кино», звучит просто невероятно. В роли Майка Науменко — лидер группы «Звери» Рома Зверь, а в образе Виктора Цоя — корейский актер Тео Ю («Один за другим» Ким Ки Дук, «В поисках Сеула» Бенсон Ли).
Кирилл Серебренников не новичок в Каннах. В прошлом году он участвовал в программе «Особый взгляд» с картиной «Ученик» и покинул смотр не с пустыми руками, а с престижной премией Франсуа Шале, которая вручается фильмам, правдивее всего отражающим современные реалии. В этом году ему придется побороться за главный приз с Асгаром Фархади, Стефаном Бризе, Жаном-Люком Годаром, Кристофом Оноре, Спайком Ли, Дэвидом Робертом Митчеллом и другими участниками конкурсной программы.
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