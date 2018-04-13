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Netflix продлил «Джессику Джонс» на третий сезон
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Netflix продлил «Джессику Джонс» на третий сезон 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Судя по всему, в компании остались довольны результатами недавнего продолжения.
Онлайн-кинотеатр Netflix официально продлил сериал «Джессика Джонс» на третий сезон, спустя всего чуть больше месяца после выхода новых эпизодов.
Таким образом, это будет лишь второй проект, снятый компанией по комиксам Marvel, после «Сорвиголовы» (его продлили ещё в 2016 году), который добрался до третьего сезона.
Сериал рассказывает о Джессике Джонс — девушке с неясным прошлым, которая обладает огромной силой (в комиксах она также умеет летать, а ранить её почти невозможно). Джессика работает частным детективом и злоупотребляет алкоголем, а к своим силам относится негативно и не хочет использовать их даже для помощи другим. Впоследствии она познакомилась с другими местными героями — Люком Кейджем, Сорвиголовой и Железным Кулаком, вместе с которыми появилась в сериале «Защитники» 2017 года.
Второй сезон сериала вышел в Netflix 8 марта, спустя два с половиной года после первого. В нём авторы подробнее рассказали о самой Джессике и о том, как именно она получила свои силы. Кроме того, в продолжении раскрыли сюжетные линии второстепенных персонажей, связанных с героиней. Второй сезон в целом получил положительные отзывы — его рейтинг на Rotten Tomatoes составил 87%.
Дата выхода третьего сезона «Джессика Джонс» пока неизвестна.
#сериалы #джессикаджонс #netflix #marvel
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