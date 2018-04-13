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Концерт к 80-летию со дня рождения актера Алексея Петренко пройдет в Москве
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Концерт к 80-летию со дня рождения актера Алексея Петренко пройдет в Москве 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Михаил Ефремов, Мария Шукшина, Николай Бурляев, Кубанский казачий хор, Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной и другие артисты примут в пятницу участие в концерте «Галактика веры, любви и творчества», посвященном 80-летию со дня рождения народного артиста РСФСР Алексея Петренко. Об этом сообщили в пресс-службе «Росконцерта».
"Алексей Петренко сыграл самых ярких и неординарных личностей — Петра I, Григория Распутина, Иосифа Сталина, и каждая роль — настоящее откровение. В личности актера всегда чувствовался размах и настоящая русская удаль. Он был свободолюбив, часто отказывался от ролей, менял театры. Масштаб его личности подсказал идею концерта, посвященного его 80-летию, — «Галактика веры, любви и творчества», — пояснили организаторы вечера в Доме кино.
Алексей Петренко (1938-2017) — советский и российский актер театра и кино. Среди самых известных фильмов с его участием — «ТАСС уполномочен заявить», «Агония», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Жестокий романс», «Двадцать дней без войны», «12», «Сибирский цирюльник» и многие другие.
Петренко скоропостижно скончался 22 февраля 2017 года, не дожив до своего 79-летия. Он похоронен на Никольском кладбище.
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