Концерт к 80-летию со дня рождения актера Алексея Петренко пройдет в Москве

"Алексей Петренко сыграл самых ярких и неординарных личностей — Петра I, Григория Распутина , Иосифа Сталина, и каждая роль — настоящее откровение. В личности актера всегда чувствовался размах и настоящая русская удаль. Он был свободолюбив, часто отказывался от ролей, менял театры. Масштаб его личности подсказал идею концерта, посвященного его 80-летию, — «Галактика веры, любви и творчества», — пояснили организаторы вечера в Доме кино.

Алексей Петренко (1938-2017) — советский и российский актер театра и кино. Среди самых известных фильмов с его участием — «ТАСС уполномочен заявить», «Агония», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Жестокий романс», «Двадцать дней без войны», «12», «Сибирский цирюльник» и многие другие.

Петренко скоропостижно скончался 22 февраля 2017 года, не дожив до своего 79-летия. Он похоронен на Никольском кладбище.