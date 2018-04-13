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THR: Джеймс Макэвой и Билл Хейдер ведут переговоры об участии в продолжении «Оно»
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THR: Джеймс Макэвой и Билл Хейдер ведут переговоры об участии в продолжении «Оно» 

DTF.RU 44 минуты назад
Фото: DTF.RU
Если сделки заключат, они присоединятся к Джессике Честейн.
Джеймс Макэвой
По данным The Hollywod Reporter, Макэвой присматривается к роли Билла Денбро — неформального лидера группы детей из первого фильма. После событий первой картины герой стал успешным писателем и избавился от заикания. Однако после новой встречи с абсолютным злом его недуг вернётся.
Джейден Либерер в роли Билла Денбро
Звезда SNL Билл Хейдер присматривается к главной комедийной роли обоих фильмов: он может сыграть повзрослевшего Ричи.
Билл Хейдер
Финн Вулфард в роли Ричи
За фильмом уже закреплена Джесика Честейн: она сыграет повзрослевшую Беверли.
София Лиллис в роли Беверли
Джессика Честейн
Действия второй части «Оно» будут происходить спустя много лет после событий первой, однако молодой актёрский состав всё же появится в сценах с флешбеками. К роли клоуна Пеннивайза вернётся и Билл Скарсгард.
Второе «Оно» запланировано на 6 сентября 2019 года. Картину поставит режиссёр первой части Андрес Мускетти.
Первый фильм, снятый по роману Стивена Кинга, собрал в мировом прокате больше 700 миллионов долларов и стал одним из самых кассовых хорроров в истории.
#оно #кино
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