THR: Джеймс Макэвой и Билл Хейдер ведут переговоры об участии в продолжении «Оно»

Если сделки заключат, они присоединятся к Джессике Честейн

По данным The Hollywod Reporter, Макэвой присматривается к роли Билла Денбро — неформального лидера группы детей из первого фильма. После событий первой картины герой стал успешным писателем и избавился от заикания. Однако после новой встречи с абсолютным злом его недуг вернётся.

Звезда SNL Билл Хейдер присматривается к главной комедийной роли обоих фильмов: он может сыграть повзрослевшего Ричи.

Билл Хейдер

Финн Вулфард в роли Ричи

За фильмом уже закреплена Джесика Честейн: она сыграет повзрослевшую Беверли.

Джессика Честейн

Действия второй части «Оно» будут происходить спустя много лет после событий первой, однако молодой актёрский состав всё же появится в сценах с флешбеками. К роли клоуна Пеннивайза вернётся и Билл Скарсгард

Второе «Оно» запланировано на 6 сентября 2019 года. Картину поставит режиссёр первой части Андрес Мускетти

Первый фильм, снятый по роману Стивена Кинга , собрал в мировом прокате больше 700 миллионов долларов и стал одним из самых кассовых хорроров в истории.

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