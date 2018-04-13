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Дюжев появится на экранах в роли Петра Великого
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Дюжев появится на экранах в роли Петра Великого 

Eva.ru 44 минуты назад
Фото: Eva.ru
Известный российский актер театра и кино Дмитрий Дюжев предстанет перед поклонниками в роли Петра Великого в новом историческом проекте «Тобол», снятом по одноименному роману Алексея Иванова.
Популярный 39-летний актер Дмитрий Дюжев примерил на себя роль Петра Великого в новом телесериале «Тобол», основой которому послужил одноименный исторический роман Алексея Иванова.
Надо признать, что образ российского царя, который был знаменит своим «гигантским» ростом, просто невероятно подошел актеру. Ведь Дмитрий является не только высоким мужчиной, но и обладает потрясающим голосом, который в самом деле мог бы принадлежать императору Великой Империи.
Одобрительные отзывы зрителей не заставили себя долго ждать. «Он прекрасен в этом образе!» «Идеальный выбор актера!» «Взгляд огонь просто!» «Истинный царь! Отлично вошел в образ!»
По сюжету картины, действие которой, как уже стало понятно, разворачивается в эпоху правления Петра I, Российская Империя укрепляла границы на еще полудиких землях Сибири. Офицер царской гвардии, роль которого доверили Илье Маланину, по приказу Петра отправится в Тобольск, где окажется вовлечен в тайный заговор местных аристократов.
Частично основанный на реальных событиях фильм собрал по-настоящему звездный состав актеров — Агата Муцениеце, Александр Лазарев, Павел Табаков, Дмитрий Назаров, Павел Майков, Евгений Дятлов, Андрей Бурковский и многие другие звезды российского кинематографа появятся в многосерийной картине, премьера которой запланирована на конец ноября 2018 года.
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