Дюжев появится на экранах в роли Петра Великого

Известный российский актер театра и кино Дмитрий Дюжев предстанет перед поклонниками в роли Петра Великого в новом историческом проекте «Тобол», снятом по одноименному роману Алексея Иванова

Популярный 39-летний актер Дмитрий Дюжев примерил на себя роль Петра Великого в новом телесериале «Тобол», основой которому послужил одноименный исторический роман Алексея Иванова.

Надо признать, что образ российского царя, который был знаменит своим «гигантским» ростом, просто невероятно подошел актеру. Ведь Дмитрий является не только высоким мужчиной, но и обладает потрясающим голосом, который в самом деле мог бы принадлежать императору Великой Империи.

Одобрительные отзывы зрителей не заставили себя долго ждать. «Он прекрасен в этом образе!» «Идеальный выбор актера!» «Взгляд огонь просто!» «Истинный царь! Отлично вошел в образ!»