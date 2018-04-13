Ещё
Режиссёр-любитель из Сургута снимает сериал про рэпера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Режиссёр-любитель из Сургута снимает сериал про рэпера 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Кинорежиссёр из Сургута Стас Крючков и его команда снимают сериал «Рэпер» бесплатно. Но чтобы свет увидел продолжение картины, команде необходима финансовая поддержка, — сообщает ugra-news.ru  В Связи с этим режиссёр в социальных сетях на официальной странице «Рэпер» объявил сбор средств на продолжение сериала. Молодой человек надеется, что югорчане, инвесторы и спонсоры помогут его команде воплотить задуманное.
Первая серия уже готова и представлена общественности. Ленту посмотрели более 300 000 тысяч человек.
По задумке главным действующим лицом сериала станет молодой репер по имени Амал. Парень живёт музыкой и всё к чему он стремится — это записать хип-хоп альбом и выступить с ним на своём концерте, который по мнению репера, изменит всю его жизнь.
Стас Крючков немного рассказал о работе и своей картине: «Мы слышим частые претензии к названию сериала „Рэпер“. Всем кажется, что они знают, каким он должен получиться. Но по сути — наш фильм первый в России на эту тему. Мне она показалась интересной, потому что здесь можно действительно развить персонажа, ведь я не единожды встречал рэперов, похожих на Амала».
Александр Хант, который ранее получил престижную премию Ника за картину «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом престарелых», поддерживает своего коллегу по цеху в этом начинании. «Я считаю, что нужно снимать любыми доступными способами. И с помощью денег, собранных на интернет-площадках, тоже», –поделился своим мнением режиссёр.
АиФ Югра: последние новости
Александр Хант получил престижную кинопремию «Ника» «Открытие года» В Югре награждены лучшие культурно-досуговые учреждения Сургутян приглашают на первомайское праздничное шествие
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть33
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина67
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой26
Классика и гениталии: что не так с нашим театром160
Узник замка Иф: рок Виктора Авилова8
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение