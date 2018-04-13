Режиссёр-любитель из Сургута снимает сериал про рэпера

Кинорежиссёр из Сургута Стас Крючков и его команда снимают сериал «Рэпер» бесплатно. Но чтобы свет увидел продолжение картины, команде необходима финансовая поддержка, — сообщает ugra-news.ru В Связи с этим режиссёр в социальных сетях на официальной странице «Рэпер» объявил сбор средств на продолжение сериала. Молодой человек надеется, что югорчане, инвесторы и спонсоры помогут его команде воплотить задуманное.

Первая серия уже готова и представлена общественности. Ленту посмотрели более 300 000 тысяч человек.

По задумке главным действующим лицом сериала станет молодой репер по имени Амал. Парень живёт музыкой и всё к чему он стремится — это записать хип-хоп альбом и выступить с ним на своём концерте, который по мнению репера, изменит всю его жизнь.

Стас Крючков немного рассказал о работе и своей картине: «Мы слышим частые претензии к названию сериала „Рэпер“. Всем кажется, что они знают, каким он должен получиться. Но по сути — наш фильм первый в России на эту тему. Мне она показалась интересной, потому что здесь можно действительно развить персонажа, ведь я не единожды встречал рэперов, похожих на Амала».