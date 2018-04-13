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Шарлиз Терон снова станет «Взрывной блондинкой»
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Шарлиз Терон снова станет «Взрывной блондинкой» 

Киноафиша 39 минут назад
Фото: Киноафиша
Шарлиз Терон подтвердила, что в скором времени приступит к съёмкам «Атомной блондинки 2». До этого актриса никогда не снималась в сиквелах. Да, она становилась частью франшиз («Безумный Макс: Дорога ярости», «Форсаж»), но не возвращалась к одной и той же роли дважды.
Пришло время для исключений, Терон снова перевоплотится в дерзкую, чувственную и очень опасную шпионку. В оригинальном фильме секретный агент Ми-6 Лотарингия Бротон отправляется в Берлин времен Холодной войны, чтобы найти список двойных агентов.
В одном из интервью режиссер «Блондинки» Дэвид Литч признался, что хотел бы перенести продолжение в 1990-е гг. И, возможно, еще одним фильмом франшиза не ограничится, все будет зависеть от желания Шарлиз Терон оставаться в проекте.
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