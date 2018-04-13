Шарлиз Терон во второй раз станет «Взрывной блондинкой» 

Шарлиз Терон подтвердила, что в скором времени приступит к съёмкам «Атомной блондинки 2». До этого актриса никогда не снималась в сиквелах. Да, она становилась частью франшиз («Безумный Макс: Дорога ярости», «Форсаж»), но не возвращалась к одной и той же роли дважды.
Пришло время для исключений, Терон снова перевоплотится в дерзкую, чувственную и очень опасную шпионку. В оригинальном фильме секретный агент Ми-6 Лотарингия Бротон отправляется в Берлин времен Холодной войны, чтобы найти список двойных агентов.
В одном из интервью режиссер «Блондинки» Дэвид Литч признался, что хотел бы перенести продолжение в 1990-е гг. И, возможно, еще одним фильмом франшиза не ограничится, все будет зависеть от желания Шарлиз Терон оставаться в проекте.