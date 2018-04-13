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В ансамбле «Березка» новых артистов два года не посвящают в его тайну
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В ансамбле «Березка» новых артистов два года не посвящают в его тайну 

Teleprogramma.pro 34 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
На телеканале «Россия» стартует сериал «Березка». В нем показана закулисная жизнь одноименного хореографического коллектива. Ансамблю, который прославлял СССР на международной арене, в этом году исполняется 70 лет. В сериале события разворачиваются в середине 80-х годов. Главные роли к нем сыграли еще не очень известные актрисы Любовь Константинова, Ольга Бобкова и Алена Коломина. Последняя на днях дала интервью.
Коломина призналась, что попала на съемки «Березки», подслушав разговор актерской пары. Парень отговаривал свою спутницу от участия в съемках. Алена сразу попросила своего агента договорится о пробах. В картине она сыграла танцовщицу Эдиту, но был ли этот персонаж в реальной жизни актриса не знает. Солистки ансамбля заверили, что девушек из Прибалтики у них не было. Однако в одной из сцен героиня Коломиной узнает, что поправилась и бежит худеть в шубе и шапке. В реальном коллективе была такая девушка, которая худела таким необычным способом.
Алена Коломина с мужем и сыном / фото: vk.com  Артистки «Березки» известны своим фирменным «плывущим шагом», исполнение которого они держат в тайне от всех. «Нам с Любой и Олей разрешили присутствовать на репетициях и они разучивали с нами танцы. „Плывущий шаг“ нам показали и поделились его секретом», — пояснила Алена. Она отметила, что они пообещали хранить секрет. Оказалось, что даже новых солисток ансамбля посвящают в эту тайну лишь на третий год работы в коллективе. Это делают маститые солистки. Коломина также не стала скрывать, что танцы дались ей нелегко, а вот ее коллеге Ольге было проще, так как она была балериной, об этом актриса рассказала EG.ru.
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