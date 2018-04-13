В ансамбле «Березка» новых артистов два года не посвящают в его тайну

Ольга Бобкова и На телеканале «Россия» стартует сериал «Березка». В нем показана закулисная жизнь одноименного хореографического коллектива. Ансамблю, который прославлял СССР на международной арене, в этом году исполняется 70 лет. В сериале события разворачиваются в середине 80-х годов. Главные роли к нем сыграли еще не очень известные актрисы Любовь Константинова Алена Коломина . Последняя на днях дала интервью.

Коломина призналась, что попала на съемки «Березки», подслушав разговор актерской пары. Парень отговаривал свою спутницу от участия в съемках. Алена сразу попросила своего агента договорится о пробах. В картине она сыграла танцовщицу Эдиту, но был ли этот персонаж в реальной жизни актриса не знает. Солистки ансамбля заверили, что девушек из Прибалтики у них не было. Однако в одной из сцен героиня Коломиной узнает, что поправилась и бежит худеть в шубе и шапке. В реальном коллективе была такая девушка, которая худела таким необычным способом.