Она колдунья: 71-летняя актриса выглядит на 40 лет моложе 

Вот это фигура: 71-летняя актриса выглядит на 40 лет моложе

Американской актрисе в этом году исполнится 72 года. Для своего возраста она выглядит просто невероятно. Сьюзан может позволить себе даже самые откровенные наряды.

Just Swingin' Along With the Breeze…" Warm Caribbean breezes, sun, sand—m-mmm #frenchwestindies

Публикация от Susan Lucci (official) (@therealsusanlucci)

13 Фев 2017 в 6:31 PST Главная роль Луччи, благодаря которой она стала известна — Эрика Кейн из сериала «Все мои дети». Это один из самых долгоиграющих сериалов в истории телевидения. Его начали показывать в 1970 году, а последние серии вышли лишь в 2011. На протяжении сорока лет Сьюзан была звездой сериала, по признанию кинокритиков, стала одной из самых известных героинь в истории мыльных опер.

С 1978 по 1998 год она почти ежегодно выдвигалась на премию «Эмми», но всегда проигрывала. Порой даже в слезах убегала с церемонии вручения наград, и ее реакции на поражения становились поводом для новостей и мемов. На двадцать первый раз она наконец-то получила заветную статуэтку. Кстати, со времен начала съемок в сериале актриса почти не изменилась.

1980-е 2017 год В личной жизни Сьюзан тоже можно только позавидовать. Она счастлива в браке с австрийским бизнесменом Хельмутом Хубером. У пары есть дочь и сын, и уже трое внуков. Но бабушкой Сьюзан назвать язык не повернется. Она до сих пор снимается в кино, работает телеведущей, а недавно решила выпускать свою собственную линию одежды.

О своих секретах молодости и красоты актриса с удовольствием рассказывает поклонникам: «Это те вещи, о которых знаем мы все. Правильно питание и физические упражнения. Я занимаюсь пилатесом уже 18 лет. Это стало моей „религией“. Я могу это делать в своей квартире, в отельном номере, у себя дома, где у меня есть также специальное спортивное оборудование. Есть у Сьюзан и своя система питания. Например, в ее рационе постоянно присутствует горячая вода с лимоном, салат из капусты и авокадо.

»Женщины слишком много на себя наговаривают, — считает Луччи. — Я всегда говорю: будь себе лучшей подругой. Не сравнивай себя с другими и не будешь так критически относиться к себе».

