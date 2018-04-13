«Звезда»

Жанр: мелодрама, комедия, драма

Год: 2014

Страна: Россия

У Кости (Павел Табаков) есть все: богатый отец, роскошный дом, престижная школа. Только его тошнит от дома, одноклассников и подруги отца — молодой, красивой и прагматичной Риты (Северия Янушаускайте). Риту не устраивает роль любовницы крупного чиновника. Она хочет быть женой и полноправным членом тусовки столичной элиты. Способ достичь заветной цели ‒ забеременеть и родить ребенка.

Костя влюбляется в Машу, которая так не похожа на всех, кто его окружает. Он берет из отцовского сейфа деньги и отдает их Маше на пластические операции. Он помогает ей пройти обследование в элитной клинике, воспользовавшись медицинской картой Риты.

Рита узнает, что больна редким иммунным заболеванием, и жить ей осталось недолго. Теперь она может не притворяться и говорит все, что думает о своем партнере. Искренность не сходит ей с рук: Рита остается на улице без средств к существованию. Через Костю она знакомится с Машей. Маша сдает ей угол в обмен на сапоги, сумку и шубу. Рита познает жизнь с другой стороны.

Между тем лечащий врач сообщает Рите, что смертельного заболевания у нее нет и она беременна. Страшный диагноз был поставлен на основании анализа, который сдавала, воспользовавшись ее карточкой, Маша. Интересные факты о фильме «Звезда»:

В процессе съемки фильма исполнительнице роли Маши Тинатин Далакишвили делали сложный пластический грим, изменяющий уши, губы, грудь. На грим уходило по три-четыре часа. Для обеих главных исполнительниц русский язык является иностранным. Потребовались долгие тренировки по артикуляции, затем роли были переозвучены. Роль Кости ‒ дебют в кино Павла Табакова, сына Марины Зудиной Олега Табакова . Награды:

Кинофестиваль «Кинотавр» (2014). Приз за лучшую режиссуру (Анна Меликян), приз за лучшую женскую роль (Северия Янушаускайте). Премия «Золотой орел» (2014). Премия за Лучшую женскую роль второго плана (Северия Янушаускайте).

Трейлер фильма «Звезда»: https://www.youtube.com/watch?v=SKKf9Z7biPQ