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В Британии внезапно скончался актер фильма «Молодость»
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В Британии внезапно скончался актер фильма «Молодость» 

Ревизор.ru 58 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Трагическую новость сообщил художественный руководитель лондонского театра «Склад Донмар» Джози Рурк, а также эту информацию подтвердил исполнительный продюсер театра Кэйт Пакенхэм. В британском театре актер был задействован в спектакле «Так устроен мир». Подробности смерти Бекетта пока не известны. «Алекс Бекетт был чудесным, умным, добрым, прекрасным человеком — я счастлива, что смогла узнать его, мне очень жаль, что он ушел», — передает Комсомольская правда слова актрисы Джессика Хайнс, которые она опубликовала в своем микроблоге в Twitter. Алекс Бекетт известен по ролям в сериалах: «Штаб-квартира BBC», «Чисто английское убийство», «Пришельцы», «Инспектор Клот». Также актер играл в фильме Паоло Соррентино «Молодость».
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