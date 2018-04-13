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Сериал «Джессика Джонс» продлен на третий сезон
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Сериал «Джессика Джонс» продлен на третий сезон 

Fancy Journal 43 минуты назад
Фото: Fancy Journal
Стриминговый сервис Netflix официально объявил о продлении сериала «Джессика Джонс» на третий сезон. Премьера второго сезона состоялась 8 апреля этого года.
«Джессика Джонс» — сериал от Мелиссы Розенберг, основанный на одноименном персонаже комиксов Marvel. В центре сюжета — девушка, наделенная сверхспособностями. После трагических событий, которые оборвали ее карьеру супергероя, Джессика пытается начать новую жизнь и вновь заняться работой частного детектива.
Главные роли в сериале исполняют Кристен Риттер (Джессика Джонс), Рэйчел Тейлор (Адская кошка), Кэрри-Энн Мосс (Джерин Хогарт) и Ика Дэрвилл (Малькольм Дюкасс). Исполнительными продюсерами сериала выступают Мелисса Розенберг, Раель Такер, Джеймс Чори и Джеф Лоуб.
Дата выхода третьего сезона пока не сообщается.
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