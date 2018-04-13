Вы в кадре! Как проходят съёмки фильма

Но есть люди, которым удалось, хоть они и не актеры, оказаться на съёмочной площадке. Это произошло с челябинцем Данилой Корниловым, который однажды побывал на съёмках российского боевика.

На площадку Данил попал не славы ради и даже не ради скромной платы за участие в массовке. Так как он сам в ту пору делал первые шаги в кино, ему было интересно понаблюдать за всей этой «кухней» изнутри.

«Бандит» обиделся

«Съёмки проходили в Подмосковье, — рассказывает Данил. — Народу было очень много. Это, конечно, не только актёры, но и операторы, звукорежиссёры, гримеры, костюмеры, электрики, другие. Все они поселились вместе в пансионате. Территория была огорожённая, дальше лес. Все постоянно находились на одной территории — до населённых пунктов не близко, а в лесу особо не погуляешь, так как была ранняя весна. Возможно. Так сделали намеренно, чтобы ничто не отвлекало от работы, а ведь каждый съёмочный день стоит немалых денег».

На территории также были трейлеры, в которых жили некоторые из съёмочной группы, и микроавтобусы, чтобы вывозить людей на локации на натуре. Это мог быть и лес, и поле, а то и болото.

«Мне показалось, что штат всё-таки раздут, признаётся Данил. — Фильм снимали на киноконцерне «Мосфильм». А там ещё с советских времен большая кадровая сетка. К примеру, на каждого актёра приходилось по два костюмера, хотя там бы и один справился. С другой стороны одежда марается, мнётся, а на следующий день актёр должен быть в той же одежде — ведь в кадре-то перерыва нет, и зритель должен воспринимать это как единый эпизод. И было очень много всевозможных помощников. Так у главного костюмера их не менее двух».

Так как Данилу больше всего интересовала именно техническая сторона съёмок, он старался больше общаться с операторами, звукорежиссёрами, но это как раз было труднее всего — «технари» постоянно суетились, бегали с места на место. А вот актёры обычно находились на одном месте. Многие из них были из московских театров — например, из театра Александра Калягина

«Те актёры, с которыми мне довелось пообщаться, люди абсолютно не пафосные, — продолжает Данил. — Из известных играл Евгений Сидихин . Запомнился необычный случай. На съемках был актёр, который обычно бандитов — очень фактурный. И кто-то спросил — не было ли, мол, у него реального криминального прошлого — уж очень натурально бандита изображает. Так тот страшно обиделся, кричал, что он всю жизнь играет в театре Калягина. Хотя, с другой стороны, такой вопрос можно ведь воспринимать как комплимент актёрской игре».

Настоящий конвейер

Между собой актёры второго плана говорили на самые обыденные темы. О прошлых и будущих работах, о гонорарах. Конкретные суммы, впрочем, звучали редко, но понятно, что разрыв по деньгам между звёздами и остальными актёрами довольно велик. Актёр не из первой категории может получать от 2 тысяч рублей за съёмочный день. Впрочем, это не значит, что он будет работать весь день — чаще всего, от силы 4 часа. А в итоге получается два-три отрезка каждый продолжительностью не более 40 секунд. Всё остальное время уходит на подготовку. Перед съёмками обычно проходит небольшая репетиция. Если съёмка ночная, то времени потребуется больше.

«Для актёров, которые снимаются регулярно, это настоящий конвейер, — объясняет Данил. — Вечером он, скажем, отыграл в театре, поел, почитал текст. Едет на съёмку, отыграл и сразу заваливается спать, потому что завтра ехать обратно и снова в театр».

В том, что многие стараются прикорнуть в любую свободную минуту, нет ничего удивительного. Так, когда запланированы съёмки на натуре, к работе стараются приступить с самого раннего утра, так как считается, что тогда самый хороший свет. Но для этого всем надо встать ещё в 3-4 часа утра, чтобы подготовить всю технику, выехать на локации, нарядить и загримировать актёров. Не говоря уже о том, что погода бывает капризная, и нет гарантии, что все приготовления не пойдут насмарку из-за внезапного дождя.

Тем, кто участвовал в массовке, платили по 600 рублей за день. Подбором массовки обычно занимается директор по съёмкам — пользуется уже имеющимися базами или же вовсе набирает людей чуть ли не с улицы, если сцена несложная — например, заполнить трибуны или создать толпу.

В целом, съёмки — это действительно сложный производственный процесс, и хотя речь идёт о творчестве, зачастую на первом месте сроки деньги — съёмки стараются завершить в запланированные сроки. Чтобы не выходить из бюджета.