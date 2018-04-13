Звезда «Сплита» Джеймс Макэвой сыграет в продолжении хоррора «Оно»

Макэвой, недавно показавший свои хоррор-таланты в фильме М. Найта Шьямалана «Сплит», должен сыграть Билла, лидера «Клуба Неудачников». Билла в первой части играл юный актер Джейден Либерер . Хейдеру предложили роль Ричи, которого в предыдущей картине играл Фин Вулфард.

Премьера сиквела «Оно» запланирована на 6 сентября 2019 года, а съемки начнутся уже этим летом.