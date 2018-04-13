Звезда «Сплита» Джеймс Макэвой сыграет в продолжении хоррора «Оно» 

Вторая часть хоррора по книге Стивена Кинга «Оно» продолжает определяться с актерским составом, пишет Variety. Ранее студия New Line пригласила Джессику Честейн на роль выросшей Беверли Марш, а сейчас позвала в каст Джеймса Макэвоя и Билла Хейдера.
Макэвой, недавно показавший свои хоррор-таланты в фильме М. Найта Шьямалана «Сплит», должен сыграть Билла, лидера «Клуба Неудачников». Билла в первой части играл юный актер Джейден Либерер. Хейдеру предложили роль Ричи, которого в предыдущей картине играл Фин Вулфард.
В режиссерское кресло снова сядет Андрес Мускетти, а Билл Скарсгард вернется к роли демонического клоуна Пеннивайса.
Премьера сиквела «Оно» запланирована на 6 сентября 2019 года, а съемки начнутся уже этим летом.