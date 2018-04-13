Жанр: фантастика, триллер
Год: 2018
Страна: Великобритания, Испания, США Режиссер: Леннарт Рафф
Сценарий: Макс Харвитц, Араш Амель
Оператор: Ян-Марсело Каль
Кто снимался в фильме «Титан»: Сэм Уортингтон, Тейлор Шиллинг, Том Уилкинсон, Агнесс Дейн, Натали Эммануэль, Ноа Джуп, Кори Джонсон, Александр Йованович, Диего Бонета, Аарон Хеффернан
Сюжет фильма «Титан»
Земля истощена. После ряда исследований учёные предлагают колонизировать другие космические объекты, в частности — планету Титан. Американский военный Рик принимает участие в грандиозной космической программе, которая призвана наделить людей сверхспособностями для выживания в новых условиях. Однако эксперимент по скрещиванию генов человека с инопланетным существом обнаруживает неожиданное побочное действие, что ставит под угрозу не только планы по колонизации другой планеты, а то и жизни на Земле.
Интересные факты о фильме «Титан»: Съемки фильма проходили в Испании. Съемочную группу ждала всесторонняя поддержка. Ее допустили до работы на территории биосферного заповедника ЮНЕСКО на острове Гран-Канария. Испанская армия впервые в истории предоставила два десятка единиц боевой техники и сто солдат для съемок в массовке. На съёмки ушло восемь недель. Трейлер фильма «Титан»: https://www.youtube.com/watch?v=mLPMW6C5xF4 Кадры из фильма «Титан»: Кадр из фильма «Титан» Кадр из фильма «Титан» Кадр из фильма «Титан» Кадр из фильма «Титан» Кадр из фильма «Титан»