«Титан»

Жанр: фантастика, триллер

Год: 2018

Страна: Великобритания, Испания, США Режиссер: Леннарт Рафф

Сценарий: Макс Харвитц, Араш Амель

Оператор: Ян-Марсело Каль

Сюжет фильма «Титан»

Земля истощена. После ряда исследований учёные предлагают колонизировать другие космические объекты, в частности — планету Титан. Американский военный Рик принимает участие в грандиозной космической программе, которая призвана наделить людей сверхспособностями для выживания в новых условиях. Однако эксперимент по скрещиванию генов человека с инопланетным существом обнаруживает неожиданное побочное действие, что ставит под угрозу не только планы по колонизации другой планеты, а то и жизни на Земле.