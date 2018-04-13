Четыре раза устраивался в «Драму»

Дмитрий Кишко, победивший недавно в номинации «Лучшая мужская роль года» за образ графа Волконского в драме «Муравьёв. Граф Амурский», на сцене выглядит всегда убедительным. Будь то городничий в «Ревизоре», мэр Нью-Йорка в «Леди на день», Отелло, тот же Волконский или Страшила в сказке «Волшебник Изумрудного города», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Сейчас сложно себе представить хабаровскую «Драму» без Кишко. Но оказывается, актёр целых четыре раза устраивался в этот театр на работу. Приходил, уходил, вновь возвращался… Словом, долго искал себя в разных областях, пока, наконец, в один прекрасный день не понял, что хватит бросаться из крайности в крайность. С тех пор минуло десять лет.

— Театр без меня как-то работал. И никто не жужжал и слёзы горькие не лил: «Где же этот распрекрасный Дима Кишко?», — возразил Дмитрий, когда корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» напомнил историю с его возвращением. — Понимаете, когда я возвращался в 2008 году в театр, то вовсе не думал, что стану здесь одним из ведущих актёров. Просто мне надоело скакать и прыгать, захотелось стабильности.

Помню свою первую роль после возвращения. Был у нас тогда спектакль «Осенние скрипки». Мне досталась роль слуги. Пару раз на сцену выйти, и всё. Затем актриса нашего театра Анжелика Мельничук поставила сказку «Волшебник Изумрудного города». Я был килограммов на тридцать крупнее, чем сейчас, и, видимо, удачно вписался в образ Страшилы (улыбается). Вот с этого всё и началось. Вообще, Анжела — большой молодец! И сказка хорошая получилась. Не случайно она до сих пор в репертуаре, а я все еще Страшила. А потом к нам приехал московский режиссёр Дмитрий Горник ставить спектакль «Ужин дураков». И мне нежданно-негаданно дали роль Франсуа Пиньона — главного дурака. Ну а дальше уже пошло-поехало… — Дмитрий, а как вообще попали в театральную среду?

— По глупости (улыбается). В годы моего детства очень популярными в нашей стране были индийские, французские, итальянские фильмы. Мне больше всего нравились комедийные и приключенческие картины. Хотел стать актёром, играть в комедиях или боевиках.

Когда учился в десятом классе, рванул в театральную студию при ТЮЗе (тогда жил во Владивостоке). Подумывал поехать поступать в Москву, но денег не было. Родители мой порыв не поддержали. Отец — инженер по образованию, и он, видимо, хотел, чтобы сын пошёл по его стопам.

Уже значительно позже, когда я вовсю в театре работал, родители мне открылись. Оказалось, что мама когда-то сама мечтала поступить в театральный институт, но… постеснялась, а папа всю молодость в художественной самодеятельности провёл. «Что же вы мне тогда пытались палки в колеса ставить?» — поинтересовался у них. «Да артист — это ведь несерьезно, — ответили родители. — Мы хотели, чтобы ты человеческую профессию выбрал».

Отчасти они, наверное, правы. Знаете, как сказал в своё время артист Евгений Стеблов : «Простому зрителю о закулисье лучше вообще ничего не знать, иначе он сойдёт с ума». Просто так уж повелось, что все привыкли видеть актёров весёлыми, позитивными. Но это одна сторона медали. Сплошные репетиции, спектакли… Романтики здесь, поверьте, мало. К слову, актёров в моей семье больше нет. Правда, жена связана с искусством: она работает музыкантом в Хабаровском краевом музыкальном театре. — Про вас довелось слышать, что Дмитрий Кишко часто сам «сочиняет» свои роли… — На самом деле, «сочинять» роль — это часть нашей профессии. Без фантазии здесь нельзя. Практически любой режиссёр, если, конечно, у него не зашкаливает самооценка, инициативу актёра только приветствует. Кстати, сам я считаю себя актёром острохарактерным. Однако по странной прихоти (в хорошем смысле этого слова) режиссёров порой играю персонажей, на мой взгляд, не свойственных моему амплуа. Для меня до сих пор загадка, почему Никита Ширяев , ставивший у нас «Тектонику чувств», взял меня на роль героя-любовника. Уже столько времени прошло с премьеры, а шлейф легкого недоумения остался. Или возьмём другие мои роли — Отелло, Эзоп, Микола в «Украденном счастье»… Ну какой я Отелло?! Но опять же не мне судить. По отзывам зрителей и коллег, вроде бы получилось неплохо. — На сцене вы всегда такой активный, импульсивный. Интересно, а какой вы в повседневной жизни?

— Веселить публику — это профессия. Но на сцене я один, а в жизни совершенно другой. Уж не знаю, почему многие считают меня компанейским человеком. Это миф! По жизни я домосед и тихоня. Такой, знаете, интроверт: люблю спрятаться. И лишнего шума вокруг себя не признаю.

Помню, однажды парень с девушкой на всю улицу стали кричать: смотрите, мол, кто идёт! Поверьте, мне было очень неловко.