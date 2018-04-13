«Бегущий в лабиринте» и еще 5 фильмов-антиутопий

Антиутопия — жанр, призванный держать человечество в тонусе и напоминать, что, принимая решения, нужно думать о будущем. Потому что такого наворотить можно… Хорошо, что в этом жанре много фильмов для подростков, которые вот-вот станут определять, каким будет наш мир.

Вспомнили эти картины, потому что на ivi вышла последняя часть трилогии «Бегущий в лабиринте» — «Лекарство от смерти».

Бегущий в лабиринте, Бегущий в лабиринте: Испытание огнём, Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти

Выжившим глейдерам предстоит выполнить последнюю миссию, самую опасную. Томас возглавляет отряд выживших глейдеров, чтобы выполнить последнюю и самую опасную миссию — ради спасения своих друзей они должны проникнуть в легендарный Последний город. Последняя часть серии стала отличным завершением и дала ответы на все вопросы, мучившие героев и нас. Для полноты ощущения рекомендуем посмотреть все три фильма запоем.

Равные

Тема эмоций, от которых якобы все зло, одна из главных тем антиутопий. Эта картина рассказывает историю Сайласа, который живет в обществе, названном «Коллектив». Жители этого мира — поколение людей, называемое «Равными». Они мирные, спокойные, вежливые и справедливые, а жизнь в «Коллективе» идеальна. В нем не существует ни бедности, ни жадности, ни насилия, ни любви… Но над обществом нависает новая угроза — заболевание «Синдром Общественной Сознательности», жертвы которого испытывают обычные человеческие чувства. Если правительство обнаружит «больного „человека, его сразу заберут в Нору, после чего его уже никто и никогда не увидит, и Сайлас „заболел“.

Голодные игры

Хит и один из главных многосерийных кассовых блокбастеров последних лет. В будущем деспотичное государство ежегодно устраивает показательные игры на выживание, за которыми в прямом эфире следит то, что осталось от мира — Панем, разделенный на пронумерованные районы.

Кадр из фильма "Голодные игры"

Жребий участвовать в Играх выпадает Китнисс и тайно влюбленному в нее Питу. Они знакомы с детства, но теперь должны стать врагами, потому что по закону Голодных игр победить может только один. И судьям не важно, кто, главное — зрелище. На этот раз оно будет незабываемым и изменит все.

Посвященный

Давным-давно люди приняли решение избавиться от всего, что может вызывать зависть, и провозгласили благо одинаковости. Жизнь стала возможна только в условиях колонии, где все и всегда решали старейшины, а люди были лишены воспоминаний и эмоций. Но для того, чтобы не повторять ошибки прошлого, о них нужно помнить, и эта страшная миссия возложена на единственного посвященного, который в свое время должен передать все воспоминания человечества следующему избранному. Таким человеком становится Джонас. И он тот, кому суждено все изменить.

Дивергент, Дивергент, глава 2: Инсургент, Дивергент, глава 3: За стеной

В этой версии будущего человечество смогло выжить, лишь разделившись на пять фракций: „Эрудиция“, „Дружелюбие“, „Искренность“, „Бесстрашие“ и „Отречение“. Руководят всеми члены последней фракции. Глава эрудитов с этим не согласится и разработает план по захвату власти, на пути которого встанет девушка Трис из бесстрашных. Она дивергент — человек, которому присущи качества сразу нескольких фракций, и она окажется невосприимчивой к особой сыворотке, превращающей людей в управляемых убийц.

Танцы насмерть

Москва. 2070 год. Город лежит в руинах после ядерной катастрофы. Чтобы вырабатывать энергию для поддержания жизни выживших, власти организовывают танцевальный турнир на специальной высокотехнологичной арене.

Кадр из фильма "Танцы насмерть"

Она в буквальном смысле высасывает энергию из танцующих на ней, и уйти живым с нее почти невозможно. Главный герой попадет на арену, найдет на ней свою любовь и не смирится с перспективой тут же ее потерять.