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Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Данила Козловсикй и другие на премьере фильма «Тренер»
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Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Данила Козловсикй и другие на премьере фильма «Тренер» 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Вчера, 12 апреля, состоялась премьера фильма «Трененр». Данила Козловский выступил одновременно режиссером картины, продюсером, соавтором сценария, и исполнителем главной роли. Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Данила Козловсикй и другие на премьере фильма «Тренер»Фильм рассказывает о футболисте, который стал впоследствии неудачного пенальти тренером провинциального клуба. В картине как нельзя лучше раскрыты все сложности и радости работы тренера. Надо ли говорить, что на премьеру собрался весь светский бомонд. Поддержать Данилу в этот вечер пришли: Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Светлана Ходченкова, Анна Меликян, Наталья Бардо и Марюс Вайсберг, Светлана Устинова и Илья Стюарт, Филипп Киркоров, Аглая Тарасова, Надежда Михалкова, Виктория Лопырева и многие многие другие.
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