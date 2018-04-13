На фестиваль «Свет лучезарного ангела» привезут святыню из Греции

В эти же дни в рамках фестиваля 14 апреля из Греции в Самару будет доставлена святыня — частица монашеского облачения святого преподобного Паисия Святогорца, известного подвижника Афонского монастыря.

Молебен на месте пребывания святыни отслужит митрополит Самарский и Тольяттинской Сергий.

Святыня будет открыта для поклонения в ТК «Амбар» с 14 апреля с 15:00 до 15 апреля до 22:00 в выставочном центре ТК «Амбар» «BlackBoxExpo».

На самом фестивале в течение двух дней жители и гости Самары смогут увидеть фильмы для детей и взрослых, в разные годы становившиеся победителями фестиваля, и принять участие в мастер-классах и семинарах от известных режиссеров, педагогов, деятелей искусства и культуры, в том числе в мастер-классах анимационной студии Александра Татарского «Пилот» по созданию мультипликационных фильмов.

"Свет лучезарного ангела" является некоммерческим проектом. Вход на кинопоказы и другие мероприятия для детей и взрослых свободный.