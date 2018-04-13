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«Рэмпейдж» дебютировал в российском прокате хуже других премьер весны
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«Рэмпейдж» дебютировал в российском прокате хуже других премьер весны 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
По предварительным неофициальным данным портала kinobusiness.com, боевик «Рэмпейдж» Брэда Пейтона заработал около 30 млн руб. в стартовый четверг.
Это пока худший результат среди премьер весеннего сезона. На втором месте — также новичок проката, хоррор «Тихое место» Джона Красински с 22 млн руб. Несмотря на вторую позицию, средняя посещаемость сеансов у фильма ужасов была выше, чем у лидера проката (19 зрителей против 12).
Третьим с кассой около 13 млн руб. стал отечественный триллер «Гоголь. Вий». Всего с 5 апреля фильм Егора Баранова собрал 300 млн руб. А в первые прокатные выходные российскому хоррору удалось собрать 224,9 млн рублей.
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