Главная роль в «Оно: глава 2» может достаться Джеймсу Макэвою

В СМИ появились некоторые детали о предстоящих съемках «Оно: глава 2» — второй части

самого кассового

в истории кино хоррора по роману Стивена Кинга

Joblo

пишет, что локации для летних съемок подбирают в канадском Торонто.

По данным The Hollywood Reporter, Макэвой может исполнить роль Билла Денбро, а Хейдер — Ричи Тозиера. События фильма происходят через 27 лет, к этому времени Денбро стал успешным писателем, а Тозиер — диджеем. Ранее стало известно, что Джессика Честейн исполнит в фильме роль повзрослевшей Беверли Марш — женщины, переживающей сложности в браке.

Жуткого клоуна Пеннивайза, как и в первой части, сыграет Билл Скарсгаард. Дети-актеры, игравшие главные роли в первой части, появятся на экране в серии флешбеков.

Режиссером сиквела будет Андрес Мускетти . Премьера намечена на сентябрь 2019 года.