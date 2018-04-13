Главная роль в «Оно: глава 2» может достаться Джеймсу Макэвою 

В СМИ появились некоторые детали о предстоящих съемках «Оно: глава 2» — второй части
самого кассового
в истории кино хоррора по роману Стивена Кинга.
сообщает, что на роли повзрослевших главных героев пробуются Джеймс Макэвой и Билл Хейдер.
Joblo
пишет, что локации для летних съемок подбирают в канадском Торонто.
По данным The Hollywood Reporter, Макэвой может исполнить роль Билла Денбро, а Хейдер — Ричи Тозиера. События фильма происходят через 27 лет, к этому времени Денбро стал успешным писателем, а Тозиер — диджеем. Ранее стало известно, что Джессика Честейн исполнит в фильме роль повзрослевшей Беверли Марш — женщины, переживающей сложности в браке.
Жуткого клоуна Пеннивайза, как и в первой части, сыграет Билл Скарсгаард. Дети-актеры, игравшие главные роли в первой части, появятся на экране в серии флешбеков.
Режиссером сиквела будет Андрес Мускетти. Премьера намечена на сентябрь 2019 года.
"Оно" при бюджете в 35 млн долларов собрал в мировом прокате больше 700 млн, став самым кассовым хоррором в истории кинематографа. Предыдущий рекорд принадлежал фильму «Изгоняющий дьявола» 1973 года режиссера Уильяма Фридкина. Ему удалось собрать в прокате 441 млн долларов.