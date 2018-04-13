Ретроспективу фильмов Ингмара Бергмана покажут в «Орленке»

В кинотеатре «Орленок» стартует неделя, посвященная столетию легендарного шведского режиссера Ингмара Бергмана. Об этом сообщают организаторы.

в рамках ретроспективы будет показано пять лент, признанных классикой мирового кинематографа: «Земляничная поляна», «Седьмая печать», «Персона», «Шепоты и крики», «Осенняя соната».

Билеты от 150 рублей.