Ретроспективу фильмов Ингмара Бергмана покажут в «Орленке» 

В кинотеатре «Орленок» стартует неделя, посвященная столетию легендарного шведского режиссера Ингмара Бергмана. Об этом сообщают организаторы.
в рамках ретроспективы будет показано пять лент, признанных классикой мирового кинематографа: «Земляничная поляна», «Седьмая печать», «Персона», «Шепоты и крики», «Осенняя соната».
Билеты от 150 рублей.
Ингмар Бергман — шведский режиссер театра и кино, сценарист и писатель. Признан одним из ведичайших кинорежиссеров авторского кино. Является обладателем четырех премий «Оскар», премии BAFTA, «Сезар», Золотой пальмовой ветви, премии Гёте, и нескольких других.