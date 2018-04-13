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Ретроспективу фильмов Ингмара Бергмана покажут в «Орленке»
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Ретроспективу фильмов Ингмара Бергмана покажут в «Орленке» 

Собака 51 минуту назад
Фото: Собака
В кинотеатре «Орленок» стартует неделя, посвященная столетию легендарного шведского режиссера Ингмара Бергмана. Об этом сообщают организаторы.
в рамках ретроспективы будет показано пять лент, признанных классикой мирового кинематографа: «Земляничная поляна», «Седьмая печать», «Персона», «Шепоты и крики», «Осенняя соната».
Билеты от 150 рублей.
Ингмар Бергман — шведский режиссер театра и кино, сценарист и писатель. Признан одним из ведичайших кинорежиссеров авторского кино. Является обладателем четырех премий «Оскар», премии BAFTA, «Сезар», Золотой пальмовой ветви, премии Гёте, и нескольких других.
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