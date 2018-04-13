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Бритни Спирс удостоена ЛГБТ-премии
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Бритни Спирс удостоена ЛГБТ-премии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Накануне в Лос-Анджелесе прошла 29-я церемония вручения ЛГБТ-премии GLAAD Media Awards, пишет Deadline.
Лауреатами премии ежегодно становятся звезды, помогающие в борьбе за равенство прав и положительную презентацию в медиа сексуальных меньшинств.
Всего в этом году награды получили 12 знаменитостей и проектов. Среди них сериал «Это мы», певица Бритни Спирс, фильм «Фантастическая женщина» и комикс «Черная пантера: Мир Ваканды».
В разные годы премию GLAAD получали сменившая пол режиссер «Матрицы» Лилли Вачовски, певица Дженнифер Лопес и актриса Шарлиз Терон.
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