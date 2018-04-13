В сети появился трейлер документального фильма про Серену Уильямс 

Вышел новый трейлер к документальному фильму «Быть Сереной», посвященному жизни профессиональной теннисистки Серены Уильямс.
Лента будет состоять из пяти частей, в которых расскажут про самые главные моменты в жизни спортсменки. Фильм не будет сосредотачиваться только на карьере Серены — некоторые серии также будут посвящены ее недавней беременности, рождению ребенка и отношениям с основателем новостного сайта Reddit Алексисом Оганяном.
Производством картины занимался телеканал HBO и компания IMG. Премьера первой серии запланирована на 2 мая.