Дмитрий Сычев: «Фильм „Тренер“ удался на все 200 процентов. Он никого не оставит равнодушным»

Нападающий «Казанки» Дмитрий Сычев в своем Инстаграме поделился впечатлениями от премьеры фильма «Тренер», которая состоялась 12 апреля в Москве в кинотеатре «Октябрь». Отметим, что бывший форвард сборной России исполнил в данной кинокартине роль футболиста Додина.

— Вот и состоялась долгожданная премьера фильма «Тренер», — написал Сычев. — Фильм удался на все 200 процентов по моему скромному мнению, и каждый найдет в нем что-то свое, я абсолютно уверен, что «Тренер» не оставит ни одного зрителя равнодушным, а это самое главное. Эмоций через край. Настоящий фильм, настоящая команда. Хочется обнять и сказать спасибо каждому кто создавал этот фильм и трудился на благо успеха. Вы просто потрясающие, каждый до единого, особенно те невидимые герои, которые остаются за кадром. Поздравляю Данилу Козловского , о таком ярком дебюте можно только мечтать, мне кажется, и только настоящий капитан мог обьединить всех единой целью сделать фильм достойным. Горд быть частью твоей команды. Сходите в кино на фильм «Тренер», не пожалеете. И обязательно делитесь впечатлениями.

Отметим, что «Тренер» выходит на большие экраны 19 апреля. Фильм повествует об игроке сборной России, который из-за неудачного матча заканчивает карьеру футболиста и становится тренером провинциального клуба «Метеор».

Вот и состоялась долгожданная премьера фильма Тренер! Фильм удался на все 200%, по моему скромному мнению, и каждый найдёт в нем что-то своё, я абсолютно уверен, что Тренер не оставит ни одного зрителя равнодушным, а это самое главное! Эмоций через край! Настоящий фильм, настоящая команда! Хочется обнять и сказать спасибо каждому кто создавал этот фильм и трудился на благо успеха. Вы просто потрясающие, каждый до единого, особенно те невидимые герои, которые остаются за кадром! Поздравляю @danilakozlovsky О таком ярком дебюте можно только мечтать, мне кажется, и только Настоящий Капитан мог обьединить всех единой целью сделать фильм достойным! Горд быть частью твоей команды! Сходите в кино на фильм Тренер, не пожалеете! И обязательно делитесь впечатлениями! 🚀🚀🚀📽🎬🎬🎬🏆🏆🏆🥇🥇🥇 @chainaya_gazgolder @alangatagov @chebotarev_dima @mr. _samsonov @askar_ynwa @vitalicrish_jr @petr_anurov @valerinho92 @varga_is_back @irina_gorbacheva @ngock_leandre @kotov.pavel @agap_10 @nobel_arustamyan @genichkonstantin @sofiya_prokopenkova @alya_1221 @mashalobanova_actor @danilakozlovsky @olyazueva_offical @lunarelucie @dimasmira24 @nashalena @sava9

Публикация от Dmitry Sychev (@dsychev11) 13 Апр 2018 в 1:08 PDT