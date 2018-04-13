В апреле в Воронеже покажут премьеры «Дона Жуана» и «Женитьбы Бальзаминова»

Никитинский театр подготовил очередную премьеру.

Актер Игорь Скрынников взял на себя роль режиссера и поставил интригующий спектакль по пьесе «Дон Жуан». Главную роль в нем сыграл актер театра драмы имени Кольцова Дамир Миркамилов . Зрителям обещают рассказать, сколько на самом деле любовных побед было у Дон Жуана и о чем молчит статуя Командора.

Премьера состоится 25 апреля. Билеты можно купить в кассе или по ссылке.

А 17 апреля все желающие могут прийти на просмотр дипломного спектакля студентов мастерской Руслана Маликова . Молодая труппа, которая уже достаточно известна в Воронеже своими перфомансами и «КонцертамиНЕ», поставила «Женитьбу Бальзаминова» Александра Островского . Руководит постановкой профессор актерского мастерства Виолетта Тополага. Это история о наивном и простодушном Мишеньке, который женится на богатой невесте.

Вход на показ свободный, но приветствуются благотворительные взносы на дальнейшие проекты труппы. Зарегистрироваться на событие можно по ссылке.