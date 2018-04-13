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В апреле в Воронеже покажут премьеры «Дона Жуана» и «Женитьбы Бальзаминова»
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В апреле в Воронеже покажут премьеры «Дона Жуана» и «Женитьбы Бальзаминова» 

АиФ 22 минуты назад
Фото: АиФ
Никитинский театр подготовил очередную премьеру.
Актер Игорь Скрынников взял на себя роль режиссера и поставил интригующий спектакль по пьесе «Дон Жуан». Главную роль в нем сыграл актер театра драмы имени Кольцова Дамир Миркамилов. Зрителям обещают рассказать, сколько на самом деле любовных побед было у Дон Жуана и о чем молчит статуя Командора.
Премьера состоится 25 апреля. Билеты можно купить в кассе или по ссылке.
А 17 апреля все желающие могут прийти на просмотр дипломного спектакля студентов мастерской Руслана Маликова. Молодая труппа, которая уже достаточно известна в Воронеже своими перфомансами и «КонцертамиНЕ», поставила «Женитьбу Бальзаминова» Александра Островского. Руководит постановкой профессор актерского мастерства Виолетта Тополага. Это история о наивном и простодушном Мишеньке, который женится на богатой невесте.
Вход на показ свободный, но приветствуются благотворительные взносы на дальнейшие проекты труппы. Зарегистрироваться на событие можно по ссылке.
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